В Україні почали масово штрафувати тих, хто не оновив свої дані: яка ситуація на Волині
Сьогодні, 22:14
Чи не усі ТЦК країни почали надсилати штрафи до порушників, які не оновили дані до 16 липня.
Про це у коментарі журналістам ВСН розповіла пресофіцерка Волиського ТЦК та СП Уляна Кравчук.
«Ті особи, які не оновили військово-облікові дані протягом 60-ти днів у ТЦК, ЦНАПі чи у застосунку Резерв+, несуть адміністративну відповідальність, що прописана в ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А штрафи за порушення військового обліку сягають від 17 000 до 25 500 гривень для громадян, а від 34 000 до 59 500 гривень – для посадових і юридичних осіб.
Процедура накладення адмінстягнення виглядає так: РТЦК виносить постанову про накладення на порушника адміністративного стягнення. Цю постанову представники районних ТЦК надсилають рекомендованим листом на адресу, яку вказала особа у територіальному центрі або ж за останнім місцем реєстрації», - пояснила пресофіцерка.
За її словами, уникнути мобілізації, регулярно сплачуючи штраф за порушення правил військового обліку або за неявку за повісткою, не вдасться. Адже адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов’язку. Громадянин може заплатити штраф, але разом з тим він все одно повинен виконати свій обов’язок.
Також Уляна Кравчук розповіла, чи продовжують оновлювати дані після 16 липня чоловіки на Волині.
«Так, продовжують. Адже обов’язок щодо оновлення даних – це обов’язок кожного військовозобов’язаного, який перебуває на військовому обліку й існував він завжди. Тому усі військовозобов’язані громадяни України повинні повідомляти ТЦК про зміну своїх особистих даних, чи то народження дітей, чи зміна прізвища, чи одруження або ж розлучення, отримання чергової освіти тощо й надавати підтверджуючі документи до ТЦК та СП протягом 7-ми днів після таких змін», - підкреслила Уляна Кравчук.
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Про це у коментарі журналістам ВСН розповіла пресофіцерка Волиського ТЦК та СП Уляна Кравчук.
«Ті особи, які не оновили військово-облікові дані протягом 60-ти днів у ТЦК, ЦНАПі чи у застосунку Резерв+, несуть адміністративну відповідальність, що прописана в ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А штрафи за порушення військового обліку сягають від 17 000 до 25 500 гривень для громадян, а від 34 000 до 59 500 гривень – для посадових і юридичних осіб.
Процедура накладення адмінстягнення виглядає так: РТЦК виносить постанову про накладення на порушника адміністративного стягнення. Цю постанову представники районних ТЦК надсилають рекомендованим листом на адресу, яку вказала особа у територіальному центрі або ж за останнім місцем реєстрації», - пояснила пресофіцерка.
За її словами, уникнути мобілізації, регулярно сплачуючи штраф за порушення правил військового обліку або за неявку за повісткою, не вдасться. Адже адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов’язку. Громадянин може заплатити штраф, але разом з тим він все одно повинен виконати свій обов’язок.
Також Уляна Кравчук розповіла, чи продовжують оновлювати дані після 16 липня чоловіки на Волині.
«Так, продовжують. Адже обов’язок щодо оновлення даних – це обов’язок кожного військовозобов’язаного, який перебуває на військовому обліку й існував він завжди. Тому усі військовозобов’язані громадяни України повинні повідомляти ТЦК про зміну своїх особистих даних, чи то народження дітей, чи зміна прізвища, чи одруження або ж розлучення, отримання чергової освіти тощо й надавати підтверджуючі документи до ТЦК та СП протягом 7-ми днів після таких змін», - підкреслила Уляна Кравчук.
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