У Львові стріляли в Ірину Фаріон





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Потерпілою виявилася відома мовознавиця Ірина Фаріон.



Постріл був у скроню.



За даними Варта1, Ірина Фаріон перебуває у критичному стані. Її забарала «швидка».



Поліція шукає стрільця.



Довідково:



Ірина Дмитрівна Фаріон (нар. 29 квітня 1964, Львів, УРСР, СРСР) — український мовознавець, педагог, науковець, доктор філологічних наук, професор, політик, народний депутат України VII скликання (2012—2014), колишня голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, політичний та громадський діяч, публіцист, блогер. Член Політради ВО «Свобода» (з 2005).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика підстрелили жінку.Про це повідомляє Варта1 Потерпілою виявилася відома мовознавицяПостріл був у скроню.За даними Варта1, Ірина Фаріон перебуває у критичному стані. Її забарала «швидка».Поліція шукає стрільця.Ірина Дмитрівна Фаріон (нар. 29 квітня 1964, Львів, УРСР, СРСР) — український мовознавець, педагог, науковець, доктор філологічних наук, професор, політик, народний депутат України VII скликання (2012—2014), колишня голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, політичний та громадський діяч, публіцист, блогер. Член Політради ВО «Свобода» (з 2005).

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