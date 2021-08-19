У Львові стріляли в Ірину Фаріон
Сьогодні, 20:27
Сьогодні, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика підстрелили жінку.
Про це повідомляє Варта1.
Потерпілою виявилася відома мовознавиця Ірина Фаріон.
Постріл був у скроню.
За даними Варта1, Ірина Фаріон перебуває у критичному стані. Її забарала «швидка».
Поліція шукає стрільця.
Довідково:
Ірина Дмитрівна Фаріон (нар. 29 квітня 1964, Львів, УРСР, СРСР) — український мовознавець, педагог, науковець, доктор філологічних наук, професор, політик, народний депутат України VII скликання (2012—2014), колишня голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, політичний та громадський діяч, публіцист, блогер. Член Політради ВО «Свобода» (з 2005).
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Про це повідомляє Варта1.
Потерпілою виявилася відома мовознавиця Ірина Фаріон.
Постріл був у скроню.
За даними Варта1, Ірина Фаріон перебуває у критичному стані. Її забарала «швидка».
Поліція шукає стрільця.
Довідково:
Ірина Дмитрівна Фаріон (нар. 29 квітня 1964, Львів, УРСР, СРСР) — український мовознавець, педагог, науковець, доктор філологічних наук, професор, політик, народний депутат України VII скликання (2012—2014), колишня голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, політичний та громадський діяч, публіцист, блогер. Член Політради ВО «Свобода» (з 2005).
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