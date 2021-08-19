У Львові стріляли в Ірину Фаріон

У Львові стріляли в Ірину Фаріон
Сьогодні, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика підстрелили жінку.

Про це повідомляє Варта1.

Потерпілою виявилася відома мовознавиця Ірина Фаріон.

Постріл був у скроню.

За даними Варта1, Ірина Фаріон перебуває у критичному стані. Її забарала «швидка».

Поліція шукає стрільця.

Довідково:

Ірина Дмитрівна Фаріон (нар. 29 квітня 1964, Львів, УРСР, СРСР) — український мовознавець, педагог, науковець, доктор філологічних наук, професор, політик, народний депутат України VII скликання (2012—2014), колишня голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, політичний та громадський діяч, публіцист, блогер. Член Політради ВО «Свобода» (з 2005).

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Теги: Ірина Фаріон, стрілянина, Львів
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