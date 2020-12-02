У шістьох областях виявили несправедливий розподіл відключень електрики





Про це повідомила пресслужба Держенергонагляду, пише



Так, в усіх перевірених областях не забезпечили максимально можливий рівномірний розподіл відключень, зокрема не всіх споживачів, що не належать до обʼєктів критичної інфраструктури, залучали до графіків погодинних відключень.



У Дніпропетровській області інспектори зафіксували, що знеструмлення тривають понад 7 годин, а в окремих містах області не всіх споживачів залучали до графіків відключень.



Тим часом на Житомирщині виявлено випадки невиконання команд про запровадження графіків відключень — в окремих населених пунктах необхідні відключення розпочалися лише після прибуття інспектора Держенергонагляду на диспетчерський пункт.



Крім того, в області до оперативних журналів чергових підстанцій вносять дані, що не відповідають дійсності, а на офіційному сайті наводять неправдиву інформацію щодо періодичності та тривалості застосування кожної черги відключень.



За результатами перевірок інспектори надали приписи для усунення порушень протягом тижня. Якщо їх не виконають, то до місцевих операторів застосують штрафи.



Від 22 липня Держенергонагляд почне перевірки у Києві, Київській, Полтавській, Львівській, Закарпатській і Запорізькій областях.



Що передувало?



Голова Держенергонагляду Руслан Слободян заявив, що установа здійснить глибинну перевірку графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях.



Тоді він казав, що лідером за кількістю скарг щодо несправедливого розподілу світла є Дніпропетровщина, тому з неї й почали поглиблену перевірку. Після цього регіону подібні ревізії планували провести ще у 5-6 областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державна інспекція енергетичного нагляду перевірила Вінницьку, Дніпропетровську, Житомирську, Івано-Франківську, Кіровоградську та Одеську області щодо справедливого розподілу електроенергії. У всіх регіонах, де тривала перевірка, виявили порушення.Про це повідомила пресслужба Держенергонагляду, пише Громадське Так, в усіх перевірених областях не забезпечили максимально можливий рівномірний розподіл відключень, зокрема не всіх споживачів, що не належать до обʼєктів критичної інфраструктури, залучали до графіків погодинних відключень.У Дніпропетровській області інспектори зафіксували, що знеструмлення тривають понад 7 годин, а в окремих містах області не всіх споживачів залучали до графіків відключень.Тим часом на Житомирщині виявлено випадки невиконання команд про запровадження графіків відключень — в окремих населених пунктах необхідні відключення розпочалися лише після прибуття інспектора Держенергонагляду на диспетчерський пункт.Крім того, в області до оперативних журналів чергових підстанцій вносять дані, що не відповідають дійсності, а на офіційному сайті наводять неправдиву інформацію щодо періодичності та тривалості застосування кожної черги відключень.За результатами перевірок інспектори надали приписи для усунення порушень протягом тижня. Якщо їх не виконають, то до місцевих операторів застосують штрафи.Від 22 липня Держенергонагляд почне перевірки у Києві, Київській, Полтавській, Львівській, Закарпатській і Запорізькій областях.Голова Держенергонаглядузаявив, що установа здійснить глибинну перевірку графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях.Тоді він казав, що лідером за кількістю скарг щодо несправедливого розподілу світла є Дніпропетровщина, тому з неї й почали поглиблену перевірку. Після цього регіону подібні ревізії планували провести ще у 5-6 областях.

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