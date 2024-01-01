До 12 років в'язниці загрожує шкільному водію, який возив окупантів до Бєлгорода на лікування

До 12 років в'язниці загрожує шкільному водію, який возив окупантів до Бєлгорода на лікування
До 12 увʼязнення загрожує водію школи з Козачої Лопані, який під час захоплення селища возив окупантів до Бєлгорода на лікування та ротацію.

Про це повідомили у у Харківській обласній прокуратурі.

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 59-річного громадянина за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, під час захоплення російськими військовими селища Козача Лопань місцевий мешканець свідомо вирішив допомагати окупантам. До повномасштабного вторгнення рф на територію України чоловік працював водієм у місцевій школі. Вже під час приходу «русского мира» він застосував свої «навички» у війні рф проти України.

Спочатку фігурант перефарбував шкільний автобус у зелений колір та намалював на ньому російську символіку. На вказаному транспорті чоловік возив російських військових на лікування та ротацію до Бєлгорода, а потім забирав загарбників назад.

Крім того, він перевозив з рф зброю та боєприпаси для подальшої передачі їх російським військовослужбовцям, які воювали на харківському напрямку.

Після деокупації селища чоловік змінював місця проживання по території населеного пункту та раптово став «аполітичною особою».

Правоохоронці викрили пособника ворога у березні 2023 року, він перебуває під вартою.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

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Теги: Росія, Україна, війна
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