В росії американського журналіста з WSJ засудили до 16 років колонії за нібито шпигунство
Сьогодні, 16:46
Російський суд у Єкатеринбурзі на закритому процесі засудив журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича до 16 років колонії у справі про шпигунство.
Пише Українська правда.
Обвинувачення запитувало для нього 18 років позбавлення волі.
Як вказує видання, Гершкович – це перший американський журналіст, обвинувачений в Росії у шпигунстві з часів СРСР.
Російське слідство заявляло, що американський журналіст за завданням ЦРУ збирав відомості про "Уралвагонзавод", який виробляє і ремонтує військову техніку, проте не надало публічних доказів шпигунства. Гершкович провів 15 місяців у СІЗО. Провину він не визнав.
Представники США і The Wall Street Journal назвали справу сфабрикованою. Держдепартамент США присвоїв Гершковичу статус "неправомірно затриманого".
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Пише Українська правда.
Обвинувачення запитувало для нього 18 років позбавлення волі.
Як вказує видання, Гершкович – це перший американський журналіст, обвинувачений в Росії у шпигунстві з часів СРСР.
Російське слідство заявляло, що американський журналіст за завданням ЦРУ збирав відомості про "Уралвагонзавод", який виробляє і ремонтує військову техніку, проте не надало публічних доказів шпигунства. Гершкович провів 15 місяців у СІЗО. Провину він не визнав.
Представники США і The Wall Street Journal назвали справу сфабрикованою. Держдепартамент США присвоїв Гершковичу статус "неправомірно затриманого".
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