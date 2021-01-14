У Львові прооперували жінку, в якої була пухлина з 9 л рідини всередині





На аномалію звернули увагу родичі і вмовили звернутися до лікаря, пише



Під час УЗД та КТ-обстеження медики Лікарні Святого Пантелеймона виявили новоутвір розміром 20 на 25 см. Він займав уже всю черевну порожнину пацієнтки.



Це була пухлина з 9-ма літрами рідини всередині. Фактично – з повне відро. А довжиною – на 25 см.



Це була кістома - доброякісна пухлина, що утворюється з епітелію яєчника. По суті це капсула, заповнена всередині рідиною. Такі утвори стрімко ростуть і можуть перетворюватися на злоякісні. Тож єдине можливе лікування – видалення пухлини.



Гінекологи змогли успішно видалити гігантське утворення через три невеликі розрізи по 1,5 см – без розтину черевної порожнини. З пацієнти забрали ціле 9 літрів рідини, і потім видалили і саму капсулу – лише вона важила 1,5 кг. Жінку виписали додому вже на другу добу після операції.



“Профілактика завжди краща за лікування. Тому для попередження будь-яких ризиків важливо пам’ятати про регулярні огляди. На жаль, лише 25-30% жінок проходять щорічний профогляд у акушер-гінеколога. І часто причина цьому – вагітність і пологи, а не своєчасна турбота про власне здоров’я”, – каже Оксана Непийвода, завідувачка гінекологічного відділення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пацієнтці 28 років, вона зі Львова. Протягом пів року жінка бачила, як змінюється і росте її живіт. При цьому в інших частинах тіла вона зовсім не збільшувалася в розмірах.На аномалію звернули увагу родичі і вмовили звернутися до лікаря, пише LB.ua Під час УЗД та КТ-обстеження медики Лікарні Святого Пантелеймона виявили новоутвір розміром 20 на 25 см. Він займав уже всю черевну порожнину пацієнтки.Це була пухлина з 9-ма літрами рідини всередині. Фактично – з повне відро. А довжиною – на 25 см.Це була кістома - доброякісна пухлина, що утворюється з епітелію яєчника. По суті це капсула, заповнена всередині рідиною. Такі утвори стрімко ростуть і можуть перетворюватися на злоякісні. Тож єдине можливе лікування – видалення пухлини.Гінекологи змогли успішно видалити гігантське утворення через три невеликі розрізи по 1,5 см – без розтину черевної порожнини. З пацієнти забрали ціле 9 літрів рідини, і потім видалили і саму капсулу – лише вона важила 1,5 кг. Жінку виписали додому вже на другу добу після операції.“Профілактика завжди краща за лікування. Тому для попередження будь-яких ризиків важливо пам’ятати про регулярні огляди. На жаль, лише 25-30% жінок проходять щорічний профогляд у акушер-гінеколога. І часто причина цьому – вагітність і пологи, а не своєчасна турбота про власне здоров’я”, – каже Оксана Непийвода, завідувачка гінекологічного відділення.

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