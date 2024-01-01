Водій автобуса привіз дітей на відпочинок з Волині в Болгарію і втік

Батьки запідозрили щось неладне ще під час поїздки

Автобус, яким гімнастки їхали в Болгарію

Що говорить про ситуацію перевізник?

Інформація про перевізника

Один з водіїв, який привіз юних луцьких гімнасток на відпочинок Болгарію, втік та відмовився повертатися на батьківщину.Про це журналістамрозповів батько однієї зі спортсменок.За словами чоловіка, його донька щороку їздить у спортивний табір, що розташований в Болгарії. Там діти щоденно тренуються, а також мають можливість відпочити. Цей рік не став винятком. Для гімнасток почали організовувати поїздку, але виникли деякі проблеми. Перевізник, який раніше співпрацював зі спортсменками, цьогоріч не зміг надати послугу, пояснивши, що не має в штаті достатньо водіїв. Але чоловік порадив організаторам скористатися допомогою свого колеги та пообіцяв організувати автобус “через нього”.Стартувала мандрівка на початку липня. Разом з юними гімнастками за кордон вирушили їхні мами, а також тренери. В автобусі були два водії, щоправда, щодо компетенції одного з них у пасажирів одразу виникли сумніви. Було враження, ніби шофер за кермом такого транспортного засобу сидів уперше.“Батьки зробили висновок, що цей чоловік ніколи до цього не водив автобус. Він не знав, як перемикати передачі, не відчуваю габаритів транспортного засобу, постійно виїжджаючи на "бровки". Навіть не доїхавши до кордону з Румунією, він заблукав. Потім в Румунії ще раз збився з маршруту, мусив повертатися назад. В Болгарії його кілька разів штрафували”, – розповідає батько гімнастки.Він каже, що червоним прапорцем була також ситуація на україно-румунському кордоні. З документами водія, очевидно, були якісь проблеми, адже його не хотіли випускати з країни. Відтак, пасажирам довелося провести на митниці ще декілька додаткових годин.За словами батька, через приблизно тиждень після приїзду у табір, цей водій зник та просто перестав виходити на звʼязок. Іншому шоферу він лише повідомив, що не повернеться на батьківщину. Батько впевнений, що таким чином чоловік вирішив незаконно виїхати за кордон, щоб уникнути мобілізації. Він також припускає, що про плани втікача міг знати і перевізник і бути з ним у змові.“Я вважаю, що це ще й нараження на небезпеку. Адже це діти. Це не фура і не бус з товаром”, – говорить батько.Послуги з перевезення туристам надавала компанія-перевізник ТОВ “БУС-ТРЕВЕЛ”. Ми звернулися за поясненнями до її очільника. Той прокоментував ситуацію, але відмовився називати своє ім’я.Так, за словами чоловіка, про плани втікача йому було не відомо. Каже, про ситуацію може розповісти лише те, що і батьки. Він розповідає, що раніше цей водій працював на іншій фірмі і неодноразово здійснював пасажирські перевезення за кордон, тож у його компетентності сумнівів не було. У їхній компанії він працевлаштувався нещодавно. Чи був це його перший виїзд за межі країни – очільник не говорить.“Зі слів напарника, цей водій отримав дзвінок з дому. Рідні повідомили, що йому принесли повістку. Після цього він, нікого не повідомивши, зібрав речі та зник. Якби між нами була якась домовленість, він би не поїхав з цілим автобусом людей в Болгарію, а виїхав би Устилугом одним водієм і все. Він нам створив дуже багато проблем. Нам довелося шукати іншого водія”, – каже перевізник.Він також зазначає, що вже написав заяву в поліцію щодо цього випадку. Також має намір офіційно повідомити про ситуацію митницю.у Волинській області зазначають, що заява була прийнята, факт зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Наразі поліцейські проводять перевірку.