Коломойському продовжили арешт до 2 вересня

Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 1,9 мільярда гривень.



Про це в коментарі Надія Максимець.



“За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора 18 липня Шевченківський райсуд м. Києва продовжив до 2 вересня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в 1,9 млрд грн (розмір застави порівняно з попередньою ухвалою не змінився) відомому бізнесмену, який підозрюється у заволодінні майже 6 млрд грн найбільшого українського приватного банку”, - заявила речниця, відповідаючи на питання про продовження до 2 вересня запобіжного заходу Коломойському.



Як повідомлялося, 2 вересня 2023 року Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.



Того ж дня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про призначення Коломойському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 31 жовтня з альтернативою у вигляді внесення застави у розмірі 509 млн 960 тис. грн.



Після цього у справі розмір визначеної судом для нього застави неодноразово зменшувався - до 1,9 млрд грн, яка і діє наразі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шевченківський районний суд Києва продовжив до 2 вересня цього року запобіжний захід для бізнесменау вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 1,9 мільярда гривень.Про це в коментарі Укрінформу заявила речниця Офісу генпрокурора“За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора 18 липня Шевченківський райсуд м. Києва продовжив до 2 вересня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в 1,9 млрд грн (розмір застави порівняно з попередньою ухвалою не змінився) відомому бізнесмену, який підозрюється у заволодінні майже 6 млрд грн найбільшого українського приватного банку”, - заявила речниця, відповідаючи на питання про продовження до 2 вересня запобіжного заходу Коломойському.Як повідомлялося, 2 вересня 2023 року Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.Того ж дня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про призначення Коломойському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 31 жовтня з альтернативою у вигляді внесення застави у розмірі 509 млн 960 тис. грн.Після цього у справі розмір визначеної судом для нього застави неодноразово зменшувався - до 1,9 млрд грн, яка і діє наразі.

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