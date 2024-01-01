Українські зенітники збили російський Су-25 на Донеччині

Українські зенітники збили російський Су-25 на Донеччині
Українські військові збили черговий російський літак Су-25 на Донеччині.

Про це повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».

Як зазначається, літак збили на Покровському напрямку — той намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

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«Завдяки влучності, вправності та професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась на один бойовий літак», — зазначили в «Хортиці».

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Теги: Росія, Україна, війна
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