Українські зенітники збили російський Су-25 на Донеччині
Сьогодні, 15:08
Українські військові збили черговий російський літак Су-25 на Донеччині.
Про це повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».
Як зазначається, літак збили на Покровському напрямку — той намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.
Штурмовик знищили військові-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка
«Завдяки влучності, вправності та професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась на один бойовий літак», — зазначили в «Хортиці».
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Про це повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».
Як зазначається, літак збили на Покровському напрямку — той намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.
Штурмовик знищили військові-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка
«Завдяки влучності, вправності та професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась на один бойовий літак», — зазначили в «Хортиці».
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