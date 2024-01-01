На Волині встановили особу зловмисника, який викрадав гроші з аквабоксу





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, поліцейські встановили особу чоловіка, який з березня 2023 року по травень 2024 року викрадав гроші з купюроприймача аквабоксу у Нововолинську.



Ним виявився 28-річний місцевий житель. Поліцейські вже задокументували п’ятдесят таких фактів. Загальна сума викрадених грошей становить понад 220 тис. грн.



Нині досудове розслідування триває, встановлюється його причетність до вчинення інших злочинів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську поліцейські встановили зловмисника, який викрадав гроші з аквабоксу.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, поліцейські встановили особу чоловіка, який з березня 2023 року по травень 2024 року викрадав гроші з купюроприймача аквабоксу у Нововолинську.Ним виявився 28-річний місцевий житель. Поліцейські вже задокументували п’ятдесят таких фактів. Загальна сума викрадених грошей становить понад 220 тис. грн.Нині досудове розслідування триває, встановлюється його причетність до вчинення інших злочинів.

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