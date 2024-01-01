На Волині встановили особу зловмисника, який викрадав гроші з аквабоксу

На Волині встановили особу зловмисника, який викрадав гроші з аквабоксу
У Нововолинську поліцейські встановили зловмисника, який викрадав гроші з аквабоксу.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, поліцейські встановили особу чоловіка, який з березня 2023 року по травень 2024 року викрадав гроші з купюроприймача аквабоксу у Нововолинську.

Ним виявився 28-річний місцевий житель. Поліцейські вже задокументували п’ятдесят таких фактів. Загальна сума викрадених грошей становить понад 220 тис. грн.

Нині досудове розслідування триває, встановлюється його причетність до вчинення інших злочинів.


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Теги: Волинь, гроші, грабіжник
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