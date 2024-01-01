На світанку в селі на Волині згорів житловий будинок
Сьогодні, 13:47
На світанку 19 липня у селі Видерта Камінь-Каширського району горів дерев'яний приватний житловий будинок.
Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 5:13 ранку, розповіла Суспільному провідна фахівчиня Держслужби з надзвичайних ситуацій області Віта Лукашевич. Загасити вогонь вдалося о 7:24.
Зі слів Віти Лукашевич, під час пожежі ніхто не травмувався.
Попередньо, загоряння будівлі сталося через коротке замикання електричної мережі.
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Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 5:13 ранку, розповіла Суспільному провідна фахівчиня Держслужби з надзвичайних ситуацій області Віта Лукашевич. Загасити вогонь вдалося о 7:24.
Зі слів Віти Лукашевич, під час пожежі ніхто не травмувався.
Попередньо, загоряння будівлі сталося через коротке замикання електричної мережі.
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