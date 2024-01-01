У Херсоні російська армія атакувала з безпілотника бригаду «швидкої»

У Херсоні російська армія атакувала з безпілотника бригаду «швидкої»
У Херсоні російська армія атакувала з безпілотника бригаду “швидкої”.

Про це повідомили в ОВА.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона на автівку постраждали двоє медпрацівників.

У 32-річної фельдшерки та 63-річного водія – контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Їх стан оцінюють як середньої тяжкості.

Потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що російські військові поцілили по центральній частині міста Чугуїв, що в Харківській області. Від удару постраждали дев’ять людей, зокрема 14-річний хлопець.

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Теги: Херсон, швидка
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