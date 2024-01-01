У Херсоні російська армія атакувала з безпілотника бригаду «швидкої»
Сьогодні, 12:44
У Херсоні російська армія атакувала з безпілотника бригаду “швидкої”.
Про це повідомили в ОВА.
Внаслідок скидання вибухівки з дрона на автівку постраждали двоє медпрацівників.
У 32-річної фельдшерки та 63-річного водія – контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Їх стан оцінюють як середньої тяжкості.
Потерпілим надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, що російські військові поцілили по центральній частині міста Чугуїв, що в Харківській області. Від удару постраждали дев’ять людей, зокрема 14-річний хлопець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в ОВА.
Внаслідок скидання вибухівки з дрона на автівку постраждали двоє медпрацівників.
У 32-річної фельдшерки та 63-річного водія – контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Їх стан оцінюють як середньої тяжкості.
Потерпілим надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, що російські військові поцілили по центральній частині міста Чугуїв, що в Харківській області. Від удару постраждали дев’ять людей, зокрема 14-річний хлопець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Херсоні російська армія атакувала з безпілотника бригаду «швидкої»
Сьогодні, 12:44
«Візьми 8400 євро і відпусти», – на Волині чоловік пропонував прикордоннику хабаря та обіцяв повернутися
Сьогодні, 12:18