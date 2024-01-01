У Херсоні російська армія атакувала з безпілотника бригаду «швидкої»





Про це



Внаслідок скидання вибухівки з дрона на автівку постраждали двоє медпрацівників.



У 32-річної фельдшерки та 63-річного водія – контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Їх стан оцінюють як середньої тяжкості.



Потерпілим надають необхідну медичну допомогу.



Нагадаємо, що російські військові поцілили по центральній частині міста Чугуїв, що в Харківській області. Від удару постраждали дев’ять людей, зокрема 14-річний хлопець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Херсоні російська армія атакувала з безпілотника бригаду “швидкої”.Про це повідомили в ОВА.Внаслідок скидання вибухівки з дрона на автівку постраждали двоє медпрацівників.У 32-річної фельдшерки та 63-річного водія – контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Їх стан оцінюють як середньої тяжкості.Потерпілим надають необхідну медичну допомогу.Нагадаємо, що російські військові поцілили по центральній частині міста Чугуїв, що в Харківській області. Від удару постраждали дев’ять людей, зокрема 14-річний хлопець.

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