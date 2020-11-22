«Візьми 8400 євро і відпусти», – на Волині чоловік пропонував прикордоннику хабаря та обіцяв повернутися

«Візьми 8400 євро і відпусти», – на Волині чоловік пропонував прикордоннику хабаря та обіцяв повернутися
На Волині 52-річний харківʼянин пропонував прикордонникам 8400 євро за те, щоб безперешкодно виїхати за кордон.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

Хабародавець прибув у пункт пропуску автомобілем «Ауді». Під час прикордонного контролю разом із паспортом, як підставу для виїзду за кордон у період дії воєнного стану, чоловік надав документи про інвалідність 3 групи, тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного та довідку про надання відстрочки від призову на військову службу. Під час перевірки зазначених документів у інспектора прикордонної служби виникли сумніви щодо законності їх отримання.

Під час спілкування з прикордонником харків’янин поклав на стіл пачку купюр, зі словами: «Тримайте! Чесно, просто випусти, будь ласка, я повернуся! Ви берете гроші, а я через два тижні повертаюся», - уточнив мандрівник. «Я від вашої неправомірної вигоди відмовляюся», - категорично відповів прикордонник.

Про виявлення ознак злочину передбаченого ч.1 статті 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» прикордонники проінформували співробітників Національної поліції. Крім того, у подальшому правоохоронці встановили можливу причетність особи до вчинення злочину передбаченого ст. ч. 4 статті 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

Відомості про вчинення злочинів внесено до ЄРДР. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді домашнього нічного арешту терміном 60 діб.
«Візьми 8400 євро і відпусти», – на Волині чоловік пропонував прикордоннику хабаря та обіцяв повернутися

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, кордон, хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
30 службовців підозрюють у розкраданні грошей для ЗСУ, серед них є волиняни
Сьогодні, 13:01
У Херсоні російська армія атакувала з безпілотника бригаду «швидкої»
Сьогодні, 12:44
«Візьми 8400 євро і відпусти», – на Волині чоловік пропонував прикордоннику хабаря та обіцяв повернутися
Сьогодні, 12:18
У Луцьку патрульні допомогли чоловіку, у якого стався напад епілепсії
Сьогодні, 11:43
«Маємо покінчити з путіним»: Зеленський припустив, коли піде у відставку
Сьогодні, 11:40
Схожі новини
Білорус хотів підкупити волинського митника за 450 гривень і 10 доларів Білорус хотів підкупити волинського митника за 450 гривень і 10 доларів
22 листопад, 2020, 14:13
Покарали росіянина, який за 90 «баксів» хотів купити луцького прикордонника Покарали росіянина, який за 90 «баксів» хотів купити луцького прикордонника
28 лютий, 2019, 15:29
Волинянина оштрафували за спробу дачі хабара на кордоні Волинянина оштрафували за спробу дачі хабара на кордоні
16 березень, 2017, 21:15
На поляка, який хотів дати в «Устилузі» хабар, завели кримінал На поляка, який хотів дати в «Устилузі» хабар, завели кримінал
21 листопад, 2016, 12:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
30 службовців підозрюють у розкраданні грошей для ЗСУ, серед них є волиняни
Сьогодні, 13:01
 0
У Херсоні російська армія атакувала з безпілотника бригаду «швидкої»
Сьогодні, 12:44
 0
«Візьми 8400 євро і відпусти», – на Волині чоловік пропонував прикордоннику хабаря та обіцяв повернутися
Сьогодні, 12:18
 0
У Луцьку патрульні допомогли чоловіку, у якого стався напад епілепсії
Сьогодні, 11:43
 0
«Маємо покінчити з путіним»: Зеленський припустив, коли піде у відставку
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8