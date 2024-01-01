У Луцьку патрульні допомогли чоловіку, у якого стався напад епілепсії
Сьогодні, 11:43
Луцькі патрульні надали допомогу чоловіку, у якого стався напад епілепсії.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Днями на вулиці Конякіна ми помітили натовп людей, які стояли біля чоловіка, який раптово впав на землю. У нього були ознаки нападу епілепсії.
Патрульні Михайло Герасимюк та Анатолій Денисовець, не гаючи часу, надали необхідну допомогу: поклали чоловіка в стабільне бокове положення та контролювали стан до приїзду медиків.
Дякуємо громадянам за небайдужість, а колегам за допомогу", - розповіли у патрульній поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Днями на вулиці Конякіна ми помітили натовп людей, які стояли біля чоловіка, який раптово впав на землю. У нього були ознаки нападу епілепсії.
Патрульні Михайло Герасимюк та Анатолій Денисовець, не гаючи часу, надали необхідну допомогу: поклали чоловіка в стабільне бокове положення та контролювали стан до приїзду медиків.
Дякуємо громадянам за небайдужість, а колегам за допомогу", - розповіли у патрульній поліції.
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