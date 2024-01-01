У Луцьку патрульні допомогли чоловіку, у якого стався напад епілепсії

Луцькі патрульні надали допомогу чоловіку, у якого стався напад епілепсії.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Днями на вулиці Конякіна ми помітили натовп людей, які стояли біля чоловіка, який раптово впав на землю. У нього були ознаки нападу епілепсії.Патрульніта, не гаючи часу, надали необхідну допомогу: поклали чоловіка в стабільне бокове положення та контролювали стан до приїзду медиків.Дякуємо громадянам за небайдужість, а колегам за допомогу", - розповіли у патрульній поліції.