У Луцьку патрульні допомогли чоловіку, у якого стався напад епілепсії

У Луцьку патрульні допомогли чоловіку, у якого стався напад епілепсії
Луцькі патрульні надали допомогу чоловіку, у якого стався напад епілепсії.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Днями на вулиці Конякіна ми помітили натовп людей, які стояли біля чоловіка, який раптово впав на землю. У нього були ознаки нападу епілепсії.

Патрульні Михайло Герасимюк та Анатолій Денисовець, не гаючи часу, надали необхідну допомогу: поклали чоловіка в стабільне бокове положення та контролювали стан до приїзду медиків.

Дякуємо громадянам за небайдужість, а колегам за допомогу", - розповіли у патрульній поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, патрульні, епілепсія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку патрульні допомогли чоловіку, у якого стався напад епілепсії
Сьогодні, 11:43
«Маємо покінчити з путіним»: Зеленський припустив, коли піде у відставку
Сьогодні, 11:40
У Луцьку – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 11:32
На Волині чоловік пограбував магазин, погрожуючи продавчині ножем
Сьогодні, 11:13
У Львові затримали молодиків, які за вказівкою рф підпалювали авто українських військових.
Сьогодні, 11:02
Схожі новини
Авто зупинили шляхом блокування: у Луцьку затримали 52-річного п'яного водія Авто зупинили шляхом блокування: у Луцьку затримали 52-річного п'яного водія
17 липень, 14:09
На Волині водія з фальшивими правами видало порушення ПДР На Волині водія з фальшивими правами видало порушення ПДР
10 липень, 18:13
Волинські патрульні вполювали 8 п’яних «шумахерів» Волинські патрульні вполювали 8 п’яних «шумахерів»
08 липень, 19:00
Патрульні назвали перелік місць у Луцьку, де потрібні світлофори Патрульні назвали перелік місць у Луцьку, де потрібні світлофори
05 липень, 11:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку патрульні допомогли чоловіку, у якого стався напад епілепсії
Сьогодні, 11:43
 0
«Маємо покінчити з путіним»: Зеленський припустив, коли піде у відставку
Сьогодні, 11:40
 0
У Луцьку – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 11:32
 0
На Волині чоловік пограбував магазин, погрожуючи продавчині ножем
Сьогодні, 11:13
 0
У Львові затримали молодиків, які за вказівкою рф підпалювали авто українських військових.
Сьогодні, 11:02
 0
Медіа
відео
1/8