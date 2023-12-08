У Луцьку – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО.ОНОВЛЕНО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



За їхніми словами, аварія трапилася близько 11 години. Зіткнулися дві автівки.



Транспортні засоби зазнали значного пошкодження.



Чи є постраждалі – наразі не відомо.



На місці події працює поліція. Більше інформації - згодом.





ОНОВЛЕНО СТАНОМ НА 13.04



Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині, водій автомобіля Skoda рухаючись по другорядній дорозі, не надав переваги в русі вантажівці Daf, який рухався по головній дорозі. Внаслідок цього автомобілі зазнали механічні пошкодження.



На винуватця ДТП патрульні склали протокол за ст. 124.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сьогодні, 19 липня, на перетині вулиць Глушець та Карпенка-Карого сталася дорожньо-транспортна пригода.Про цеповідомили очевидці.За їхніми словами, аварія трапилася близько 11 години. Зіткнулися дві автівки.Транспортні засоби зазнали значного пошкодження.Чи є постраждалі – наразі не відомо.На місці події працює поліція. Більше інформації - згодом.Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині, водій автомобіля Skoda рухаючись по другорядній дорозі, не надав переваги в русі вантажівці Daf, який рухався по головній дорозі. Внаслідок цього автомобілі зазнали механічні пошкодження.На винуватця ДТП патрульні склали протокол за ст. 124.

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