У Луцьку – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО.ОНОВЛЕНО

У Луцьку – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО.ОНОВЛЕНО
У Луцьку сьогодні, 19 липня, на перетині вулиць Глушець та Карпенка-Карого сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

За їхніми словами, аварія трапилася близько 11 години. Зіткнулися дві автівки.

Транспортні засоби зазнали значного пошкодження.

Чи є постраждалі – наразі не відомо.

На місці події працює поліція. Більше інформації - згодом.
У Луцьку – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО.ОНОВЛЕНО


ОНОВЛЕНО СТАНОМ НА 13.04

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині, водій автомобіля Skoda рухаючись по другорядній дорозі, не надав переваги в русі вантажівці Daf, який рухався по головній дорозі. Внаслідок цього автомобілі зазнали механічні пошкодження.

На винуватця ДТП патрульні склали протокол за ст. 124.

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Теги: Луцьк, ДТП, автівки
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