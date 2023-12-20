На Волині чоловік пограбував магазин, погрожуючи продавчині ножем

Волинські поліцейські затримали зловмисника, який обікрав магазин та погрожував продавчині ножем.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За скоєння розбою йому загрожує до 15 років позбавлення волі.Учора, 18 липня, до поліції надійшов дзвінок від 49-річної мешканки села Рудники, продавчині у місцевому магазині. Жінка повідомила, що її односелець взяв продукти харчування в магазині та відмовився за них платити. Коли вона намагалася зупинити зловмисника, чоловік дістав ніж та погрожував її вбити.Тож жінка, аби вберегти себе, відступила та викликала поліцію.Виїхавши на місце події, правоохоронці з’ясували обставини злочину. 52-річного розбійника одразу ж затримали за місцем проживання в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Мова йде про розбій, скоєний в умовах воєнного стану.