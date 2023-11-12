Шольц − на заклик Зеленського збивати ракети і дрони над Україною: не може бути й мови

Олаф Шольц відреагував на заклик президента Володимира Зеленського до західних союзників збивати російські ракети та безпілотники над Україно, заявивши, що про це не може бути й мови.



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Шольц також заявив, що не готовий зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території РФ.



Пряма мова німецького канцлера на питання, чи згодний він з іншими країнами НАТО щодо цих закликів Зеленського: "Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, і США також дуже чітко висловилися щодо цього".



Зеленський на саміті закликав західних партнерів посилити протиповітряну оборону України та зняти обмеження щодо ударів західною зброєю по цілях на території Росії.



Він також згадав, що у квітні партнери допомогли Ізраїлю відбити масований комбінований удар Ірану і підкреслив, що ракети й дрони не є "носіями державного суверенітету", тому необхідна колективна воля, щоб збивати їх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Канцлер Німеччинивідреагував на заклик президентадо західних союзників збивати російські ракети та безпілотники над Україно, заявивши, що про це не може бути й мови.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DW.Шольц також заявив, що не готовий зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території РФ.Пряма мова німецького канцлера на питання, чи згодний він з іншими країнами НАТО щодо цих закликів Зеленського: "Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, і США також дуже чітко висловилися щодо цього".Зеленський на саміті закликав західних партнерів посилити протиповітряну оборону України та зняти обмеження щодо ударів західною зброєю по цілях на території Росії.Він також згадав, що у квітні партнери допомогли Ізраїлю відбити масований комбінований удар Ірану і підкреслив, що ракети й дрони не є "носіями державного суверенітету", тому необхідна колективна воля, щоб збивати їх.

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