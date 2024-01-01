Ексрозвідника Червінського, який вийшов з-під варти під заставу, відправили під домашній арешт

Ексрозвідника Червінського, який вийшов з-під варти під заставу, відправили під домашній арешт
Колишньому в.о. командира однієї з частин Сил спецоперацій Роману Червінському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в справі про хабар.

Про це повідомляє Суспільне.

Адвокати Червінського просили залишити для нього діючий запобіжний захід, або ж особисте зобовʼязання. Захисники аргументували це тим, що Червінський має пройти медогляд, крім того, він є діючим військовим.

"І щоразу звертатись за дозволом до прокурора - це нонсенс", - заявила сторона захисту.

П’ятий президент України Петро Порошенко, який напередодні вніс заставу за Червінського у іншій справі, також прийшов на сьогоднішнє засідання. Він хотів узяти Червінського на поруки. Окрім Порошенка, взяти Червінського на поруки були готові усі народні депутати від "Євросолідарності", а також колишній політвʼязень Володимир Балух.

Прокурори просили для Червінського цілодобовий домашній арешт.

"Ризики, які не існували до моменту виходу з-під варти Романа Червінського, вони на цей час існують", - сказав прокурор.

Адвокати заявили, що подаватимуть апеляцію.

Справи проти Червінського

- У кінці грудня 2023 року стало відомо, що Червінському повідомили про підозру в спробі заволодіти 100 тис. доларів. За версією правоохоронців, він нібито представився підприємцю впливовим чиновником Державної фіскальної служби і вимагав у того гроші за повернення вилученої партії тютюнових виробів. Прізвище Червінського при цьому у повідомленні поліції не називалося, але схожий на нього чоловік фігурував на оприлюдненому поліцією відео.

21 квітня 2023 Червінському оголосили підозру. Зазначалося, що його дії нібито призвели до жертв і знищення техніки після обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області. Військовослужбовцю інкримінують порушення ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

За даними слідства, Червінський нібито самовільно вирішив провести спецоперацію та заволодіти ворожим літаком. Для цього вербували російського пілота. Голова СБУ Василь Малюк стверджує, що операція не була погоджена державними органами, оскільки "приховувала в собі багато ризиків".

16 липня за Червінського внесли заставу, а 17 липня він вийшов із СІЗО.

У листопаді 2023 американська газета писала, що Червінський може бути причетним до підриву газопроводів "Північний потік" – диверсії, участь в якій Україна офіційно відкидає. Преса не навела доказів і посилалася на анонімні джерела. Червінський ці закиди заперечує. Сам Червінський вважає кримінальну справу проти себе політично мотивованою. На його думку, розслідування може бути пов'язаним із тим, що він в 2021 році говорив про зрив операції з "вагнерівцями".

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Теги: Червінський, арешт
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