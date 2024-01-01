Росія продовжує штурми: яка ситуація на фронті станом на ранок 19 липня
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Загалом за добу в Україні відбулося 130 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів чотирма ракетами, 73 авіаударів з 101 КАБом, здійснила 4675 обстрілів, зокрема 139 – із реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
На Харківському напрямку росіяни продовжували наступальні та штурмові дії у районах Глибокого і Вовчанська, де відбулося 12 зіткнень.
На Куп'янському Сили оборони відбили всі 11 штурмових дій ворога біля Синьківки, Стельмахівки і Берестового.
На Лиманському напрямку українські війська зупинили 14 атак окупантів неподалік Макіївки, Невського, Торського і Тернів.
На Сіверському Сили оборони відбили п'ять штурмових дій. Ворог намагався просунутися вперед поблизу Переїзного, Спірного і Виїмки.
На Краматорському українські воїни зупинили шість спроб ворога прорвати оборону. Основні зусилля росіяни прикладали в районі Часового Яру.
На Торецькому ворог 20 разів проводив атаки на позиції захисників у районах Північного, Торецька та Нью-Йорка. Завдавав авіаударів КАБами та некерованими авіаційними ракетами.
На Покровському напрямку захисники відбили 27 штурмів і атак окупантів у районі населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новолександрівка, Прогрес, Уманське і Яснобродівка.
На Курахівському Сили оборони зупинили 15 атак поблизу Красногорівки та Парасковіївки.
На Орхівському було шість зіткнень у районах Малої Токмачки і Новоандріївки. Ворог успіху не мав, сказав речник Генштабу.
"На Придніпровському напрямку ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій. Три штурми російських загарбників відбито українськими воїнами", – повідомив речник.
Покровський напрямок знову став лідирувати за кількість атак ворога. Добою раніше найбільша кількість зіткнень була на Торецькому напрямку. Тоді загальна кількість зіткнень була вищою: 144. Минулої доби кількість боїв знизилася на Харківському, Сіверському, Торецькому, Оріхівському та Придніпровському.
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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
На Харківському напрямку росіяни продовжували наступальні та штурмові дії у районах Глибокого і Вовчанська, де відбулося 12 зіткнень.
На Куп'янському Сили оборони відбили всі 11 штурмових дій ворога біля Синьківки, Стельмахівки і Берестового.
На Лиманському напрямку українські війська зупинили 14 атак окупантів неподалік Макіївки, Невського, Торського і Тернів.
На Сіверському Сили оборони відбили п'ять штурмових дій. Ворог намагався просунутися вперед поблизу Переїзного, Спірного і Виїмки.
На Краматорському українські воїни зупинили шість спроб ворога прорвати оборону. Основні зусилля росіяни прикладали в районі Часового Яру.
На Торецькому ворог 20 разів проводив атаки на позиції захисників у районах Північного, Торецька та Нью-Йорка. Завдавав авіаударів КАБами та некерованими авіаційними ракетами.
На Покровському напрямку захисники відбили 27 штурмів і атак окупантів у районі населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новолександрівка, Прогрес, Уманське і Яснобродівка.
На Курахівському Сили оборони зупинили 15 атак поблизу Красногорівки та Парасковіївки.
На Орхівському було шість зіткнень у районах Малої Токмачки і Новоандріївки. Ворог успіху не мав, сказав речник Генштабу.
"На Придніпровському напрямку ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій. Три штурми російських загарбників відбито українськими воїнами", – повідомив речник.
Покровський напрямок знову став лідирувати за кількість атак ворога. Добою раніше найбільша кількість зіткнень була на Торецькому напрямку. Тоді загальна кількість зіткнень була вищою: 144. Минулої доби кількість боїв знизилася на Харківському, Сіверському, Торецькому, Оріхівському та Придніпровському.
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