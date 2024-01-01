Громада з Волині передала військовим дрони і знаряддя для СТО майже на мільйон

Боратинська громада передала FPV-дрони та знаряддя для мобільності СТО на потреби ЗСУ.Про це повідомили на сайті громади.Боратинська громада продовжує допомагати ЗСУ. На початку липня на потреби війська було передано 60 одиниць FPV-дронів на загальну суму 660 тисяч гривень. Також передано інструменти та знаряддя для мобільності СТО вартістю понад 300 тисяч гривень, які є критично важливими для ремонту автомобілів в умовах ведення бойових дій.