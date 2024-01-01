Громада з Волині передала військовим дрони і знаряддя для СТО майже на мільйон
Сьогодні, 08:25
Боратинська громада передала FPV-дрони та знаряддя для мобільності СТО на потреби ЗСУ.
Про це повідомили на сайті громади.
Боратинська громада продовжує допомагати ЗСУ. На початку липня на потреби війська було передано 60 одиниць FPV-дронів на загальну суму 660 тисяч гривень. Також передано інструменти та знаряддя для мобільності СТО вартістю понад 300 тисяч гривень, які є критично важливими для ремонту автомобілів в умовах ведення бойових дій.
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Про це повідомили на сайті громади.
Боратинська громада продовжує допомагати ЗСУ. На початку липня на потреби війська було передано 60 одиниць FPV-дронів на загальну суму 660 тисяч гривень. Також передано інструменти та знаряддя для мобільності СТО вартістю понад 300 тисяч гривень, які є критично важливими для ремонту автомобілів в умовах ведення бойових дій.
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