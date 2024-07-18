Скільки ще українців можуть забронювати від мобілізації
Сьогодні, 07:32
Для забезпечення військових потреб можливо забронювати близько 1,2 млн людей.
Про це повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, пише "Українська правда", посилаючись на Forbes Ukraine.
Як зазначає видання, наразі заброньовано близько 800 000 людей, тому є певний запас, наголошує Кіндратів.
"Скористатися електронним бронюванням можуть підприємства, компанії та організації, які вже отримали статус критично важливих для функціонування економіки, додає заступник міністра. Критерії таких підприємств визначені у Постанові №76. За цією процедурою бронюють до 50% осіб, які підлягають мобілізації", - зазначає видання.
Забронювати 100% працівників можуть компанії, які критично важливі для забезпечення потреб Збройних сил України (ЗСУ) та інших військових підприємств, компанії паливо-енергетичного та оборонно-промислового комплексів, а також підприємства, що займаються будівництвом фортифікаційних споруд або реалізують проєкти міжнародної технічної допомоги, пояснює Кіндратів.
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Про це повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, пише "Українська правда", посилаючись на Forbes Ukraine.
Як зазначає видання, наразі заброньовано близько 800 000 людей, тому є певний запас, наголошує Кіндратів.
"Скористатися електронним бронюванням можуть підприємства, компанії та організації, які вже отримали статус критично важливих для функціонування економіки, додає заступник міністра. Критерії таких підприємств визначені у Постанові №76. За цією процедурою бронюють до 50% осіб, які підлягають мобілізації", - зазначає видання.
Забронювати 100% працівників можуть компанії, які критично важливі для забезпечення потреб Збройних сил України (ЗСУ) та інших військових підприємств, компанії паливо-енергетичного та оборонно-промислового комплексів, а також підприємства, що займаються будівництвом фортифікаційних споруд або реалізують проєкти міжнародної технічної допомоги, пояснює Кіндратів.
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