Скільки ще українців можуть забронювати від мобілізації





Про це повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, пише



Як зазначає видання, наразі заброньовано близько 800 000 людей, тому є певний запас, наголошує Кіндратів.



"Скористатися електронним бронюванням можуть підприємства, компанії та організації, які вже отримали статус критично важливих для функціонування економіки, додає заступник міністра. Критерії таких підприємств визначені у Постанові №76. За цією процедурою бронюють до 50% осіб, які підлягають мобілізації", - зазначає видання.



Забронювати 100% працівників можуть компанії, які критично важливі для забезпечення потреб Збройних сил України (ЗСУ) та інших військових підприємств, компанії паливо-енергетичного та оборонно-промислового комплексів, а також підприємства, що займаються будівництвом фортифікаційних споруд або реалізують проєкти міжнародної технічної допомоги, пояснює Кіндратів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для забезпечення військових потреб можливо забронювати близько 1,2 млн людей.Про це повідомив заступник міністра економіки, пише "Українська правда" , посилаючись на Forbes Ukraine.Як зазначає видання, наразі заброньовано близько 800 000 людей, тому є певний запас, наголошує Кіндратів."Скористатися електронним бронюванням можуть підприємства, компанії та організації, які вже отримали статус критично важливих для функціонування економіки, додає заступник міністра. Критерії таких підприємств визначені у Постанові №76. За цією процедурою бронюють до 50% осіб, які підлягають мобілізації", - зазначає видання.Забронювати 100% працівників можуть компанії, які критично важливі для забезпечення потреб Збройних сил України (ЗСУ) та інших військових підприємств, компанії паливо-енергетичного та оборонно-промислового комплексів, а також підприємства, що займаються будівництвом фортифікаційних споруд або реалізують проєкти міжнародної технічної допомоги, пояснює Кіндратів.

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