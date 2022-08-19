Випускниця з Волині отримала по 200 балів із трьох предметів НМТ

Анастасія Хаймик отримала максимальну оцінку у національному мультипредметному тестуванні з української, англійської мови та історії.



Вона — у трійці лідерів за результатами НМТ в області, - пише газета



Анастасія розповідає, що найлегшою при складанні НМТ видалася історія, дещо складнішими виявилися завдання із математики.



«Скажу відверто, що на такий високий результат я не сподівалася, хоча упродовж всього навчання в школі була відмінницею. На складання тесту відводилося 4 години. Але мені вдалося впоратися із завданнями трохи більше, ніж за дві з половиною. Друзі, знайомі цікавляться, куди планую вступати, який фах мрію обрати. Я вже остаточно визначилася: подамся на факультет англійської філології Києво-Могилянської академії», — поділилася планами майбутня абітурієнтка.



unnamedСтуденткою цього ж вузу мріє стати і «двістібальниця», також випускниця Раково-Ліського ліцею, Іванна Дрегель. Дівчині з легкістю підкорилася література. І з точними науками в неї також все гаразд. А відтак своє майбутнє вона пов’язує з комп’ютерною інженерією.

Успішністю у національному мультипредметному тесті також відзначилися Назар Сидорчук та Андрій Цьопич — обоє випускники Камінь-Каширського ліцею №1 ім. Є. Шабліовського. Хлопці — володарі золотої та срібної медалей відповідно за старанне навчання.

Зокрема, Андрія не підвела цариця наук — математика. Відмінні знання він підтвердив у НМТ, склавши тест на 200 балів. За свої досягнення хлопець дякує наставницям Людмилі Гунчик та Лідії Лагоді. Натомість, лише три бали до омріяних двісті Андрієві не вистачило з історії.

Тим часом, щоб здобути блискучі знання з іноземної мови і, як підсумок, неперевершений результат — 200 балів — Назар Сидорчук черпав науку не лише зі шкільної програми. У поміч майбутньому програмістові слугували додаткові заняття із наставниками поза межами навчального закладу.

Бажаємо подальших успіхів здібним камінь-каширцям. Вони є честю та гордістю громади.

Леся МІНІБАЄВА.

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