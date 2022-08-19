Випускниця з Волині отримала по 200 балів із трьох предметів НМТ
Сьогодні, 03:42
Випускниця Раково-Ліського ліцею Анастасія Хаймик отримала максимальну оцінку у національному мультипредметному тестуванні з української, англійської мови та історії.
Вона — у трійці лідерів за результатами НМТ в області, - пише газета "Полісся".
Анастасія розповідає, що найлегшою при складанні НМТ видалася історія, дещо складнішими виявилися завдання із математики.
«Скажу відверто, що на такий високий результат я не сподівалася, хоча упродовж всього навчання в школі була відмінницею. На складання тесту відводилося 4 години. Але мені вдалося впоратися із завданнями трохи більше, ніж за дві з половиною. Друзі, знайомі цікавляться, куди планую вступати, який фах мрію обрати. Я вже остаточно визначилася: подамся на факультет англійської філології Києво-Могилянської академії», — поділилася планами майбутня абітурієнтка.
unnamedСтуденткою цього ж вузу мріє стати і «двістібальниця», також випускниця Раково-Ліського ліцею, Іванна Дрегель. Дівчині з легкістю підкорилася література. І з точними науками в неї також все гаразд. А відтак своє майбутнє вона пов’язує з комп’ютерною інженерією.
Успішністю у національному мультипредметному тесті також відзначилися Назар Сидорчук та Андрій Цьопич — обоє випускники Камінь-Каширського ліцею №1 ім. Є. Шабліовського. Хлопці — володарі золотої та срібної медалей відповідно за старанне навчання.
Зокрема, Андрія не підвела цариця наук — математика. Відмінні знання він підтвердив у НМТ, склавши тест на 200 балів. За свої досягнення хлопець дякує наставницям Людмилі Гунчик та Лідії Лагоді. Натомість, лише три бали до омріяних двісті Андрієві не вистачило з історії.
Тим часом, щоб здобути блискучі знання з іноземної мови і, як підсумок, неперевершений результат — 200 балів — Назар Сидорчук черпав науку не лише зі шкільної програми. У поміч майбутньому програмістові слугували додаткові заняття із наставниками поза межами навчального закладу.
Бажаємо подальших успіхів здібним камінь-каширцям. Вони є честю та гордістю громади.
Леся МІНІБАЄВА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Вона — у трійці лідерів за результатами НМТ в області, - пише газета "Полісся".
Анастасія розповідає, що найлегшою при складанні НМТ видалася історія, дещо складнішими виявилися завдання із математики.
«Скажу відверто, що на такий високий результат я не сподівалася, хоча упродовж всього навчання в школі була відмінницею. На складання тесту відводилося 4 години. Але мені вдалося впоратися із завданнями трохи більше, ніж за дві з половиною. Друзі, знайомі цікавляться, куди планую вступати, який фах мрію обрати. Я вже остаточно визначилася: подамся на факультет англійської філології Києво-Могилянської академії», — поділилася планами майбутня абітурієнтка.
unnamedСтуденткою цього ж вузу мріє стати і «двістібальниця», також випускниця Раково-Ліського ліцею, Іванна Дрегель. Дівчині з легкістю підкорилася література. І з точними науками в неї також все гаразд. А відтак своє майбутнє вона пов’язує з комп’ютерною інженерією.
Успішністю у національному мультипредметному тесті також відзначилися Назар Сидорчук та Андрій Цьопич — обоє випускники Камінь-Каширського ліцею №1 ім. Є. Шабліовського. Хлопці — володарі золотої та срібної медалей відповідно за старанне навчання.
Зокрема, Андрія не підвела цариця наук — математика. Відмінні знання він підтвердив у НМТ, склавши тест на 200 балів. За свої досягнення хлопець дякує наставницям Людмилі Гунчик та Лідії Лагоді. Натомість, лише три бали до омріяних двісті Андрієві не вистачило з історії.
Тим часом, щоб здобути блискучі знання з іноземної мови і, як підсумок, неперевершений результат — 200 балів — Назар Сидорчук черпав науку не лише зі шкільної програми. У поміч майбутньому програмістові слугували додаткові заняття із наставниками поза межами навчального закладу.
Бажаємо подальших успіхів здібним камінь-каширцям. Вони є честю та гордістю громади.
Леся МІНІБАЄВА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Випускниця з Волині отримала по 200 балів із трьох предметів НМТ
Сьогодні, 03:42
На Донеччині загинув воїн з Волині Василь Логвинюк
Сьогодні, 02:17
На Волині – семеро нових суддів
Сьогодні, 01:15
19 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Студенти-платники зможуть отримати гранти на навчання: як це зробити
18 липень, 23:19