На Волині – семеро нових суддів





Про це йдеться в указі Президента України Володимира Зеленського, - пише



Згідно з документами, призначення відбулись до Луцького та Ковельського міськрайонних судів, а також до Камінь-Каширського та Іваничівського районних судів. Крім того, новий суддя з’явиться у Волинському окружному адміністративному суді.



Зокрема, суддями Луцького міськрайонного суду Волинської області стали Віталій Шестернін та Володимир Хилюк. Їх зарахували до штату суду 9 липня 2024-го.



Нові служителі Феміди з’являться також у Ковельському міськрайонному суді: там посади отримали Володимир Губар, а також Руслан Смалюх.



Суддею Іваничівського районного суду Волинської області за указом президента стала Наталія Комзюк, а суддею Камінь-Каширського районного суду призначили Романа Ходачинського.



Також до Волинського окружного адміністративного суду призначили суддею Віталія Шепелюка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині з’явиться семеро нових представників судової влади, серед яких адвокати, нотаріус та прокурори з мільйонними статками.Про це йдеться в указі Президента України, - пише «Слово правда» Згідно з документами, призначення відбулись до Луцького та Ковельського міськрайонних судів, а також до Камінь-Каширського та Іваничівського районних судів. Крім того, новий суддя з’явиться у Волинському окружному адміністративному суді.Зокрема, суддями Луцького міськрайонного суду Волинської області стали Віталій Шестернін та Володимир Хилюк. Їх зарахували до штату суду 9 липня 2024-го.Нові служителі Феміди з’являться також у Ковельському міськрайонному суді: там посади отримали Володимир Губар, а також Руслан Смалюх.Суддею Іваничівського районного суду Волинської області за указом президента стала Наталія Комзюк, а суддею Камінь-Каширського районного суду призначили Романа Ходачинського.Також до Волинського окружного адміністративного суду призначили суддею Віталія Шепелюка.

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