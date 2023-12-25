На Волині – семеро нових суддів
Сьогодні, 01:15
На Волині з’явиться семеро нових представників судової влади, серед яких адвокати, нотаріус та прокурори з мільйонними статками.
Про це йдеться в указі Президента України Володимира Зеленського, - пише «Слово правда».
Згідно з документами, призначення відбулись до Луцького та Ковельського міськрайонних судів, а також до Камінь-Каширського та Іваничівського районних судів. Крім того, новий суддя з’явиться у Волинському окружному адміністративному суді.
Зокрема, суддями Луцького міськрайонного суду Волинської області стали Віталій Шестернін та Володимир Хилюк. Їх зарахували до штату суду 9 липня 2024-го.
Нові служителі Феміди з’являться також у Ковельському міськрайонному суді: там посади отримали Володимир Губар, а також Руслан Смалюх.
Суддею Іваничівського районного суду Волинської області за указом президента стала Наталія Комзюк, а суддею Камінь-Каширського районного суду призначили Романа Ходачинського.
Також до Волинського окружного адміністративного суду призначили суддею Віталія Шепелюка.
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Про це йдеться в указі Президента України Володимира Зеленського, - пише «Слово правда».
Згідно з документами, призначення відбулись до Луцького та Ковельського міськрайонних судів, а також до Камінь-Каширського та Іваничівського районних судів. Крім того, новий суддя з’явиться у Волинському окружному адміністративному суді.
Зокрема, суддями Луцького міськрайонного суду Волинської області стали Віталій Шестернін та Володимир Хилюк. Їх зарахували до штату суду 9 липня 2024-го.
Нові служителі Феміди з’являться також у Ковельському міськрайонному суді: там посади отримали Володимир Губар, а також Руслан Смалюх.
Суддею Іваничівського районного суду Волинської області за указом президента стала Наталія Комзюк, а суддею Камінь-Каширського районного суду призначили Романа Ходачинського.
Також до Волинського окружного адміністративного суду призначили суддею Віталія Шепелюка.
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