На Волині – семеро нових суддів

На Волині – семеро нових суддів
На Волині з’явиться семеро нових представників судової влади, серед яких адвокати, нотаріус та прокурори з мільйонними статками.

Про це йдеться в указі Президента України Володимира Зеленського, - пише «Слово правда».

Згідно з документами, призначення відбулись до Луцького та Ковельського міськрайонних судів, а також до Камінь-Каширського та Іваничівського районних судів. Крім того, новий суддя з’явиться у Волинському окружному адміністративному суді.

Зокрема, суддями Луцького міськрайонного суду Волинської області стали Віталій Шестернін та Володимир Хилюк. Їх зарахували до штату суду 9 липня 2024-го.

Нові служителі Феміди з’являться також у Ковельському міськрайонному суді: там посади отримали Володимир Губар, а також Руслан Смалюх.

Суддею Іваничівського районного суду Волинської області за указом президента стала Наталія Комзюк, а суддею Камінь-Каширського районного суду призначили Романа Ходачинського.

Також до Волинського окружного адміністративного суду призначили суддею Віталія Шепелюка.

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Теги: Луцьк, Волинь, суд
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