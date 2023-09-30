Студенти-платники зможуть отримати гранти на навчання: як це зробити

Студенти-платники зможуть отримати гранти на навчання: як це зробити
Вже цьогоріч студенти-контрактники зможуть отримати грант від 15 тисяч гривень на вищу освіту від держави.

Оформити його можна буде через застосунок "Дія", повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України Михайло Федоров, - пише "Українська правда".

Грант може отримати абітурієнт, який:

вступає на бакалаврат (або магістратуру медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування) після школи чи коледжу;

буде вчитись на денній або змішаній формі навчання на контракті;

має результати НМТ з будь-яких двох предметів з оцінками не менш ніж 150.

Розмір допомоги від держави на оплату освіти розраховуватимуть індивідуально – все залежатиме від результату НМТ та з урахуванням коефіцієнта спеціальності.

Якщо вступник має 150-170 балів з будь-яких двох предметів, то може отримати 15 тисяч гривень, а якщо більш ніж 170 балів – 25 тисяч гривень.

Грант надаватимуть щорічно протягом усього навчання: 4 роки – на бакалаврат і 6 років – на медичного магістра.

"Нова система фінансування – це про принцип "гроші ходять за студентом". Так абітурієнти отримають більше свободи у виборі майбутньої професії, адже орієнтуватимуться на власні бажання, а не наявність бюджетних місць в університеті. Це революційний крок для української системи вищої освіти", – зазначив Михайло Федоров.

Він додав, що гранти також стимулюватимуть конкуренцію за вступників між ЗВО.

Як отримати грант

"За рішенням про запровадження державних грантів стоїть не тільки допомога майбутнім вступникам. А й заохочення для нашої молоді залишатися в Україні та вступати в заклади вищої освіти тут.

Ми, як представники держави, активно працюємо над тим, щоб кожен і кожна змогли реалізувати свій потенціал в Україні. Тому ми активно трансформуємо систему освіти та створюємо нові механізми для підтримки молоді", – зазначив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

Алгоритм подання заявок
1. Після зарахування до навчального закладу треба подати заяву про бажання отримати грант через кабінет у ЄДЕБО між 5 вересня і 31 жовтня 2024 року.

2. Абітурієнт отримає повідомлення про призначення державного гранту з річною сумою. Її виплачуватимуть двома платежами протягом навчального року.

3. Подати спеціальну заявку в Дії.

4. Кошти надійдуть на спеціальний рахунок.

Нагадаємо, нещодавно освітній омбудсмен заявив, що наразі немає правових підстав розпочинати навчальний рік у школах із серпня.

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Теги: Україна, освіта, гранти
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