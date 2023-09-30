Студенти-платники зможуть отримати гранти на навчання: як це зробити





Оформити його можна буде через застосунок "Дія", повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України Михайло Федоров, - пише



Грант може отримати абітурієнт, який:



вступає на бакалаврат (або магістратуру медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування) після школи чи коледжу;



буде вчитись на денній або змішаній формі навчання на контракті;



має результати НМТ з будь-яких двох предметів з оцінками не менш ніж 150.



Розмір допомоги від держави на оплату освіти розраховуватимуть індивідуально – все залежатиме від результату НМТ та з урахуванням коефіцієнта спеціальності.



Якщо вступник має 150-170 балів з будь-яких двох предметів, то може отримати 15 тисяч гривень, а якщо більш ніж 170 балів – 25 тисяч гривень.



Грант надаватимуть щорічно протягом усього навчання: 4 роки – на бакалаврат і 6 років – на медичного магістра.



"Нова система фінансування – це про принцип "гроші ходять за студентом". Так абітурієнти отримають більше свободи у виборі майбутньої професії, адже орієнтуватимуться на власні бажання, а не наявність бюджетних місць в університеті. Це революційний крок для української системи вищої освіти", – зазначив Михайло Федоров.



Він додав, що гранти також стимулюватимуть конкуренцію за вступників між ЗВО.



Як отримати грант



"За рішенням про запровадження державних грантів стоїть не тільки допомога майбутнім вступникам. А й заохочення для нашої молоді залишатися в Україні та вступати в заклади вищої освіти тут.



Ми, як представники держави, активно працюємо над тим, щоб кожен і кожна змогли реалізувати свій потенціал в Україні. Тому ми активно трансформуємо систему освіти та створюємо нові механізми для підтримки молоді", – зазначив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.



Алгоритм подання заявок

1. Після зарахування до навчального закладу треба подати заяву про бажання отримати грант через кабінет у ЄДЕБО між 5 вересня і 31 жовтня 2024 року.



2. Абітурієнт отримає повідомлення про призначення державного гранту з річною сумою. Її виплачуватимуть двома платежами протягом навчального року.



3. Подати спеціальну заявку в Дії.



4. Кошти надійдуть на спеціальний рахунок.



Нагадаємо, нещодавно освітній омбудсмен заявив, що наразі немає правових підстав розпочинати навчальний рік у школах із серпня.

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