Ще одна волинянка виборола путівку на Олімпійські ігри

Ще одна волинянка виборола путівку на Олімпійські ігри
Представники Волині вдало виступили на чемпіонаті України з велосипедного спорту, який відбувався у Кам'янці-Подільському з 11 по 15 липня.

Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої професійної майстерності.

Відтак, Яна Беломоїна здобула золоті медалі у шорт-треку та крос-кантрі. Уляна Левченко завоювала срібло в елімінаторі серед юніорок.

Крім того, Яна отримала офіційну акредитацію на Олімпійські Ігри 2024 року.

Також високі результати на змаганнях показали:
4 місце Войтович Надія XCE (елімінатор) серед юніорок;
5 місце Левченко Уляна XCO (крос-кантрі) серед юніорок;
5 місце Левченко Уляна XCC (шорт-трек) серед юніорок;
7 місце Войтович Надія XCО (крос-кантрі) серед юніорок;
8 місце Войтович Надія XCC(шорт-трек) серед юніорок.

Тренери- викладачі Віктор Ковальов, Валентина Матвійчук-Жолнач.

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Теги: Волинь, спорт, велоспорт, Яна Беломоїна
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