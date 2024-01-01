На війні загинув прикордонник з Волині Сергій Корука

На війні загинув прикордонник з Волині Сергій Корука
Російсько-українська війна забрала життя ще одного воїна з Волині.

Про втрату повідомили у Затурцівській громаді.

16 липня на війні загинув житель села Павловичі Корука Сергій Костянтинович, 10.01.1978 року народження. Сергій був прикордонником та воював у складі Луганського прикордонного загону.

Попередньо, тіло Сергія буде доставлено в Луцьк в суботу, 20 липня.
Про зміни, час та місце зустрічі загиблого воїна, місце і дату поховання проінформують додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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