На війні загинув прикордонник з Волині Сергій Корука





Про втрату повідомили у Затурцівській громаді.



16 липня на війні загинув житель села Павловичі Корука Сергій Костянтинович, 10.01.1978 року народження. Сергій був прикордонником та воював у складі Луганського прикордонного загону.



Попередньо, тіло Сергія буде доставлено в Луцьк в суботу, 20 липня.

Про зміни, час та місце зустрічі загиблого воїна, місце і дату поховання проінформують додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російсько-українська війна забрала життя ще одного воїна з Волині.Про втрату повідомили у Затурцівській громаді.16 липня на війні загинув житель села Павловичі, 10.01.1978 року народження. Сергій був прикордонником та воював у складі Луганського прикордонного загону.Попередньо, тіло Сергія буде доставлено в Луцьк в суботу, 20 липня.Про зміни, час та місце зустрічі загиблого воїна, місце і дату поховання проінформують додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію