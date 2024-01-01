Від отриманих внаслідок підриву міни травм загинув воїн з Волині Юрій Мельничук
Сьогодні, 21:16
Боратинська громада зазнала ще однієї болісної втрати у російсько-українській війні.
Про це повідомили на офіційному сайті громади.
У громаді повідомили про загибель 30-річного жителя села Лаврів Мельничука Юрія Володимировича, який 9 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області в результаті підриву протипіхотної міни отримав поранення, був евакуйований до населеного пункту Дружківка, де від отриманого поранення загинув.
Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомили на офіційному сайті громади.
У громаді повідомили про загибель 30-річного жителя села Лаврів Мельничука Юрія Володимировича, який 9 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області в результаті підриву протипіхотної міни отримав поранення, був евакуйований до населеного пункту Дружківка, де від отриманого поранення загинув.
Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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