Від отриманих внаслідок підриву міни травм загинув воїн з Волині Юрій Мельничук

Від отриманих внаслідок підриву міни травм загинув воїн з Волині Юрій Мельничук
Боратинська громада зазнала ще однієї болісної втрати у російсько-українській війні.

Про це повідомили на офіційному сайті громади.

У громаді повідомили про загибель 30-річного жителя села Лаврів Мельничука Юрія Володимировича, який 9 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області в результаті підриву протипіхотної міни отримав поранення, був евакуйований до населеного пункту Дружківка, де від отриманого поранення загинув.

Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Лаврів, Боратин, загибель, війна, втрати, Юрій Мельничук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ще одна волинянка виборола путівку на Олімпійські ігри
Сьогодні, 21:57
Від отриманих внаслідок підриву міни травм загинув воїн з Волині Юрій Мельничук
Сьогодні, 21:16
На війні загинув прикордонник з Волині Сергій Корука
Сьогодні, 20:35
Погода у Луцьку на завтра, 19 липня
Сьогодні, 20:00
У Польщі проводять розслідування щодо компанії, яка постачала деталі для іранських «шахедів»
Сьогодні, 19:17
Схожі новини
На Донеччині загинув воїн-лучанин Юрій Футала На Донеччині загинув воїн-лучанин Юрій Футала
10 липень, 20:35
На війні загинув воїн з Волині Валентин Шелепіна На війні загинув воїн з Волині Валентин Шелепіна
08 липень, 20:35
На Донеччині загинув воїн з Волині Руслан Рябий На Донеччині загинув воїн з Волині Руслан Рябий
24 червень, 21:14
На Донеччині загинув військовий з Волині Владислав Саковський На Донеччині загинув військовий з Волині Владислав Саковський
16 червень, 15:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ще одна волинянка виборола путівку на Олімпійські ігри
Сьогодні, 21:57
 0
Від отриманих внаслідок підриву міни травм загинув воїн з Волині Юрій Мельничук
Сьогодні, 21:16
 0
На війні загинув прикордонник з Волині Сергій Корука
Сьогодні, 20:35
 0
Погода у Луцьку на завтра, 19 липня
Сьогодні, 20:00
 0
У Польщі проводять розслідування щодо компанії, яка постачала деталі для іранських «шахедів»
Сьогодні, 19:17
 0
Медіа
відео
1/8