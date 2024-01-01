Погода у Луцьку на завтра, 19 липня

Погода у Луцьку на завтра, 19 липня
У п'ятницю, 19 липня, вже вранці небо у Луцьку затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 16° до 27°.

Народний прогноз погоди: під час заходу сонця наші пращури слідкували за кольором неба. Яскраве і червоне забарвлення могло свідчити про майбутню ясну погоду. Якщо варення з чорної смородини виходило смачним і густим, то передбачали спекотну та ясну погоду.

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Теги: Погода, Луцьк
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