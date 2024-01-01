У Польщі проводять розслідування щодо компанії, яка постачала деталі для іранських «шахедів»

У Польщі проводять розслідування щодо компанії, яка постачала деталі для іранських «шахедів»
У Польщі проводять розслідування щодо польської компанії, яка продавала деталі для іранських "Шахедів", які Росія використовує для атак на Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк.

За його словами, цей випадок був виявлений Агентством внутрішньої безпеки та є "абсолютно жахливим".

"Ведеться розслідування щодо порушень правил експорту зброї та експорту технологій", – сказав Семоняк.

Як повідомляло Radio Zet, державна компанія з Познані постачала деталі для іранських дронів Shahed 136. За даними журналістського розслідування, безпілотники були оснащені насосами, виготовленими компанією, що належить Агентству промислового розвитку.

Семоняк запевнив, що прокуратура продовжить справу, висуне звинувачення та повідомить про подальший перебіг розслідування.

Посадовець також зазначив, що уряд інтенсивно працює над тим, щоб посилити санкційний режим.

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Теги: Росія, Україна, війна, Польща
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