За пів року роботи «Чистий Луцьк» назбирав 5,5 тонн скла на переробку





Про це повідомили в Центрі управління відходами "Чистий Луцьк", пише



Цей об'єм скла уже не поїде на полігон, не буде захоронений і не залишатиметься сотнями років у землі, зазначили у Центрі.



Чому важливо сортувати скло



Скло повністю переробляється та використовується повторно, що зменшує потребу у видобутку нових природних ресурсів.



Переробка скла економить енергію: переплавлення скла потребує менше енергії, ніж виробництво нового.



Менше скла на звалищах — чистіше повітря і ґрунт, а також зменшення обсягу відходів.



Скло розкладається у землі сотні років.



Що можна здати на переробку



Пляшки та банки, як цілі, так і побиті.



Скляні ємності.



Інші скляні вироби без домішок.



Віконне скло.



Що не підлягає переробці



Кераміка, фарфор.



Жаростійке скло.



Автомобільне скло.



Дзеркала.



Скло з домішками металу чи пластику.



Здати скло на переробку у Луцьку ви можете у трьох центрах управління відходами "Чистий Луцьк", "Чисте Довкілля" та "Чиста Громада".



Довідково: Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За пів року лучани, які сортують відходи та привозять їх на сортувальні станції Центру управління відходами "Чистий Луцьк", "Чисте Довкілля" та "Чиста Громада" для подальшої переробки накопичили 5,5 тонн скла.Про це повідомили в Центрі управління відходами "Чистий Луцьк", пише Суспільне Цей об'єм скла уже не поїде на полігон, не буде захоронений і не залишатиметься сотнями років у землі, зазначили у Центрі.Скло повністю переробляється та використовується повторно, що зменшує потребу у видобутку нових природних ресурсів.Переробка скла економить енергію: переплавлення скла потребує менше енергії, ніж виробництво нового.Менше скла на звалищах — чистіше повітря і ґрунт, а також зменшення обсягу відходів.Скло розкладається у землі сотні років.Пляшки та банки, як цілі, так і побиті.Скляні ємності.Інші скляні вироби без домішок.Віконне скло.Кераміка, фарфор.Жаростійке скло.Автомобільне скло.Дзеркала.Скло з домішками металу чи пластику.Здати скло на переробку у Луцьку ви можете у трьох центрах управління відходами "Чистий Луцьк", "Чисте Довкілля" та "Чиста Громада".Центр управління відходами — це соціальний проєкт, реалізований за кошти комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс".

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