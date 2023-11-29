Рада декриміналізувала крадіжки на суму до 3000 грн





Про це Ярослав Железняк, пише Українська правда.



"Оскільки наразі кримінальним діянням є крадіжка на 300 грн, проєкт підвишує поріг до 3000 грн.



Також проєкт посилює відповідальність адмінстративну за дрібну крадіжку:



за крадіжку до 757 гривень штраф від 850 до 1700 грн;



за крадіжку від 758 до 3028 грн – штраф 1700 - 5100 грн;



за повторну - від 8500 до 17000 грн", - йдеться вповідомленні.



Йдеться про проєкт закону №11068, який унормовує питання адмінвідповідальності за дрібне викрадення чужого майна.



Законопроєкт підтримали в цілому 243 нардепи.



Також, за словами Железняка, у Раді втретє намагалися протягнути через зал питання пенсій ДБР: "Третій раз зала послала. Всі правки по ним збили в залі (200-215 голосів)".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада підтримала законопроєкт, який декриміналізує дрібні крадіжки майна вартістю до 3000 гривень та змінює покарання за такі дії на штрафи.Про це повідомив народний депутат від "Голосу", пише Українська правда."Оскільки наразі кримінальним діянням є крадіжка на 300 грн, проєкт підвишує поріг до 3000 грн.Також проєкт посилює відповідальність адмінстративну за дрібну крадіжку:за крадіжку до 757 гривень штраф від 850 до 1700 грн;за крадіжку від 758 до 3028 грн – штраф 1700 - 5100 грн;за повторну - від 8500 до 17000 грн", - йдеться вповідомленні.Йдеться про проєкт закону №11068, який унормовує питання адмінвідповідальності за дрібне викрадення чужого майна.Законопроєкт підтримали в цілому 243 нардепи.Також, за словами Железняка, у Раді втретє намагалися протягнути через зал питання пенсій ДБР: "Третій раз зала послала. Всі правки по ним збили в залі (200-215 голосів)".

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