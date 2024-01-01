Відключати від світла не будуть селища біля кордону з росією, Білоруссю та фронту, — Шмигаль

Відключати від світла не будуть селища біля кордону з росією, Білоруссю та фронту, — Шмигаль
Кабінет міністрів розширив перелік об’єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання.

Про це повідомив прем’єр-міністрів Денис Шмигаль, пише Громадське.

Після нарад з обласними адміністраціями Уряд сьогодні конкретизував список, кого не відключатимусь від світла. Це:

- об’єкти газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення;

- лікарні;

- населені пункти, а також об’єкти у 20-кілометровій зоні від кордону з росією, Білоруссю;

- населені пункти, а також об’єкти у 20-ти кілометрах прифронтової зони.

Також уряд обіцяє покращити алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень.

Нагадаємо, у квітні Кабмін визначив, що пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання.

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Теги: Світло, відключення
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