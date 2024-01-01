Відключати від світла не будуть селища біля кордону з росією, Білоруссю та фронту, — Шмигаль





Про це повідомив прем’єр-міністрів Денис Шмигаль, пише



Після нарад з обласними адміністраціями Уряд сьогодні конкретизував список, кого не відключатимусь від світла. Це:



- об’єкти газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення;



- лікарні;



- населені пункти, а також об’єкти у 20-кілометровій зоні від кордону з росією, Білоруссю;



- населені пункти, а також об’єкти у 20-ти кілометрах прифронтової зони.



Також уряд обіцяє покращити алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень.



Нагадаємо, у квітні Кабмін визначив, що пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів розширив перелік об’єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання.Про це повідомив прем’єр-міністрів, пише Громадське Після нарад з обласними адміністраціями Уряд сьогодні конкретизував список, кого не відключатимусь від світла. Це:- об’єкти газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення;- лікарні;- населені пункти, а також об’єкти у 20-кілометровій зоні від кордону з росією, Білоруссю;- населені пункти, а також об’єкти у 20-ти кілометрах прифронтової зони.Також уряд обіцяє покращити алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень.Нагадаємо, у квітні Кабмін визначив, що пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання.

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