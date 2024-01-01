Внаслідок поранення помер Герой з Волині Сергій Зімич

Внаслідок поранення помер Герой з Волині Сергій Зімич
Внаслідок поранень помер Герой з Волині Сергій Зімич.

Про це повідомили у Любешівській громаді.

"Знову тяжка втрата для нашої громади. Ще один наш Герой віддав життя, захищаючи Україну та кожного з нас. 17 липня 2024 року помер внаслідок поранення під час виконання бойових завдань на території Запорізької області старший сержант Зімич Сергій Іванович, 1970 року народження, житель Любешова", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відключати від світла не будуть селища біля кордону з росією, Білоруссю та фронту, — Шмигаль
Сьогодні, 17:10
Внаслідок поранення помер Герой з Волині Сергій Зімич
Сьогодні, 16:42
На Донеччині загинув Герой з Волині Микола Ковальчук
Сьогодні, 15:34
Скільки військовозобов'язаних оновили дані у Луцькому ЦНАПі за два місяці
Сьогодні, 15:15
В Україні арештували майно на понад 1 млрд грн довіреної особи Януковича
Сьогодні, 14:51
Схожі новини
На Донеччині загинув Герой з Волині Микола Ковальчук На Донеччині загинув Герой з Волині Микола Ковальчук
Сьогодні, 15:34
На Харківщині загинув воїн з Волині Ярослав Руднік На Харківщині загинув воїн з Волині Ярослав Руднік
17 липень, 12:26
Зупинилося серце військовослужбовця з Волині Миколи Совири Зупинилося серце військовослужбовця з Волині Миколи Совири
16 липень, 11:01
У лікарні Дніпра помер 22-річний Герой з Волині Олександр Гресь У лікарні Дніпра помер 22-річний Герой з Волині Олександр Гресь
15 липень, 16:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відключати від світла не будуть селища біля кордону з росією, Білоруссю та фронту, — Шмигаль
Сьогодні, 17:10
 0
Внаслідок поранення помер Герой з Волині Сергій Зімич
Сьогодні, 16:42
 0
На Донеччині загинув Герой з Волині Микола Ковальчук
Сьогодні, 15:34
 0
Скільки військовозобов'язаних оновили дані у Луцькому ЦНАПі за два місяці
Сьогодні, 15:15
 0
В Україні арештували майно на понад 1 млрд грн довіреної особи Януковича
Сьогодні, 14:51
 0
Медіа
відео
1/8