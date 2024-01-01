Внаслідок поранення помер Герой з Волині Сергій Зімич
Сьогодні, 16:42
Внаслідок поранень помер Герой з Волині Сергій Зімич.
Про це повідомили у Любешівській громаді.
"Знову тяжка втрата для нашої громади. Ще один наш Герой віддав життя, захищаючи Україну та кожного з нас. 17 липня 2024 року помер внаслідок поранення під час виконання бойових завдань на території Запорізької області старший сержант Зімич Сергій Іванович, 1970 року народження, житель Любешова", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Любешівській громаді.
"Знову тяжка втрата для нашої громади. Ще один наш Герой віддав життя, захищаючи Україну та кожного з нас. 17 липня 2024 року помер внаслідок поранення під час виконання бойових завдань на території Запорізької області старший сержант Зімич Сергій Іванович, 1970 року народження, житель Любешова", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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