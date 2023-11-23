Скільки військовозобов'язаних оновили дані у Луцькому ЦНАПі за два місяці

Скільки військовозобов'язаних оновили дані у Луцькому ЦНАПі за два місяці
У Центрі надання адміністративних послуг міста Луцька від 16 травня до 16 липня оновили дані 12 210 військовозобов’язаних.

З них 62%, а це — 7 527 людей — за два тижні липня, повідомили в Луцькому ЦНАПі, пише Суспільне.

Впродовж двох місяців адміністратори працювали у вихідні, аби актуалізувати військово-облікові дані усіх охочих.

В установі зазначили, що від 17 липня працівники ЦНАПів більше не надають цієї послуги. Тепер військовозобов’язані можуть оновити дані лише у Терцентрі комплектування і соцпідтримки, або за допомогою застосунку "Резерв+".

Військовозобов'язаних, які вчасно не оновили дані, можуть оштрафувати на суму від 17 до 25 тисяч гривень або оголосити у розшук.

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Теги: Луцьк, ЦНАП, військовозобов'язані
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