Утримували Кринки на лівому березі і зникли там безвісти: волинянка розшукує свого 24-річного сина





17 липня речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій в коментарі



2 липня 2024 року у проросійських телеграм-каналах з’явилось відео, як російські військові скидують протитанкову міни на позиції сил оборони. «Слідство.Інфо» геолокувало це відео, як дійсно зняте на півдні села Кринки.



За інформацією «Слідства.Інфо» українські військові зараз борються за острови між правим і лівим берегом неподалік села Кринки.



За час оборони цього населеного пункту сотні українських родин отримали повідомлення про те, що їхні сини, чоловіки, батьки і брати зникли там безвісти.



У різних вайбер-чатах можна знайти тисячі повідомлень від сотень людей, які шукають своїх рідних у Кринках. Матері пишуть під кожним відео про цей населений пункт, що шукають своїх синів, і може хтось щось чув, знає, чи може впізнати цього хлопця.



Один з тих, про кого просять, чи може хтось має хоча б якусь інформацію — це Олег Кушелюк з позивним «Святий». Йому 24 роки, хлопець сам з Волині, рік тому одружився. Мама Світлана намагається знайти хоч щось про сина.



«Він був електриком — машиністом у частині на Волині. І їх на пів року відправили на Південь у 35-ту бригаду, 88 батальйон. Спочатку Олег був у частині на Миколаївщині. А потім дзвонить мені і каже: «мамо, мене відправляють на «дику качку» (на нульовку), мамо, я нічого не хочу казати, але може я не вернусь». Це він мені дзвонив 2 квітня цього року. І з того часу зв’язку з ним немає. А 19 травня мені прийшло сповіщення, що моєї дитини немає, а потім акт, і там вказано, що він зник безвісти. Дзвонила до командирів, вони казали, що він загинув, але його тіло не можуть забрати. Ще двоє хлопців, які їхали туди з ним, — вони теж не виходять більше на зв’язок», — каже Світлана.



У поліції журналістам вдалось дізнатись, яка кількість українських військових зникла безвісти в одному селі Кринки Херсонської області на Лівому березі Дніпра. 788 чоловіків розшукують як офіційно зниклих безвісти там у період з жовтня 2023-го по кінець червня 2024-го. При цьому кількість загиблих військових, яких вдалось звідти вивезти і врешті поховати, є значно меншою — 262 захисників за цей період.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Операція зі заняття позицій та розширення плацдарму на лівому березі Дніпра українськими силами тривала з середини жовтня 2023-го до липня 2024-го. В основному бої точилися за село Кринки — єдине на лівому березі Херсонської області, де силам оборони вдалось закріпитись. Село утримували бригади морської піхоти та окремі підрозділи бригад ТрО.17 липня речник ОСУВ «Таврія»в коментарі «Слідству.Інфо» сказав, що «Сили Оборони продовжують ведення оборонної операції на лівобережжі Дніпра в Херсонській області, зокрема, і в районі Кринок».2 липня 2024 року у проросійських телеграм-каналах з’явилось відео, як російські військові скидують протитанкову міни на позиції сил оборони. «Слідство.Інфо» геолокувало це відео, як дійсно зняте на півдні села Кринки.За інформацією «Слідства.Інфо» українські військові зараз борються за острови між правим і лівим берегом неподалік села Кринки.За час оборони цього населеного пункту сотні українських родин отримали повідомлення про те, що їхні сини, чоловіки, батьки і брати зникли там безвісти.У різних вайбер-чатах можна знайти тисячі повідомлень від сотень людей, які шукають своїх рідних у Кринках. Матері пишуть під кожним відео про цей населений пункт, що шукають своїх синів, і може хтось щось чув, знає, чи може впізнати цього хлопця.Один з тих, про кого просять, чи може хтось має хоча б якусь інформацію — цез позивним «Святий». Йому 24 роки, хлопець сам з Волині, рік тому одружився. Маманамагається знайти хоч щось про сина.«Він був електриком — машиністом у частині на Волині. І їх на пів року відправили на Південь у 35-ту бригаду, 88 батальйон. Спочатку Олег був у частині на Миколаївщині. А потім дзвонить мені і каже: «мамо, мене відправляють на «дику качку» (на нульовку), мамо, я нічого не хочу казати, але може я не вернусь». Це він мені дзвонив 2 квітня цього року. І з того часу зв’язку з ним немає. А 19 травня мені прийшло сповіщення, що моєї дитини немає, а потім акт, і там вказано, що він зник безвісти. Дзвонила до командирів, вони казали, що він загинув, але його тіло не можуть забрати. Ще двоє хлопців, які їхали туди з ним, — вони теж не виходять більше на зв’язок», — каже Світлана.У поліції журналістам вдалось дізнатись, яка кількість українських військових зникла безвісти в одному селі Кринки Херсонської області на Лівому березі Дніпра.там у період з жовтня 2023-го по кінець червня 2024-го. При цьому кількість загиблих військових, яких вдалось звідти вивезти і врешті поховати, є значно меншою — 262 захисників за цей період.

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