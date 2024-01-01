Поліція встановила, що сотні військових у Кринках зникли безвісти, – «Слідство.Інфо»

Поліція встановила, що сотні військових у Кринках зникли безвісти, – «Слідство.Інфо»
788 українських військових зникли безвісти в селі Кринки, що на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це йдеться у розслідуванні «Слідство.Інфо» з посиланням на дані поліції, пише Громадське.

За інформацією правоохоронців, таку кількість чоловіків розшукують як безвісти зниклих там у період із жовтня 2023-го до кінця червня 2024-го. Окрім того, з Кринків вдалося вивезти та поховати 262 полеглих захисників за цей період.

Окрім того, видання вказує, що морські піхотинці в розмові зі «Слідством.Інфо» неодноразово казали, що полонених у Кринках росіяни не беруть. Але у списках на обмін і в повідомленнях про полон все ж трапляються прізвища тих, хто зник саме в цьому селі.

Бої за Кринки

Це село на лівобережжі Херсонської області росіяни окупували першого дня повномасштабного вторгнення — 24 лютого 2022 року.

Під час контрнаступу Збройних сил України у 2023 році українські військові почали операцію зі створення плацдарму на лівому березі Дніпра. Через складність операції видання Times називало цю битву однією з найважчих за всю російсько-українську війну.

Напередодні низка ЗМІ писали про те, що раніше українські війська відійшли із Кринків. А джерело hromadske розповіло, що оборонна операція на лівобережжі Дніпра у Херсонській області триває, зокрема й у районі села Кринки.

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Теги: Кринки, Херсонщина, воїни
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