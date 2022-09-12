Хотів перетнути кордон з підробленим пенсійним посвідченням: на Волині оштрафували жителя Харківщини
Сьогодні, 12:37
У Володимир-Волинському міському суді за підробку пенсійного посвідчення і спробу незаконного перетину кордону оштрафували жителя Балаклійського району Харківщини.
Як зазначили у вироку суду, бланк пенсійного посвідчення чоловік завантажив у інтернеті, у графічному редакторі вніс туди свої особисті дані та фото, пише Суспільне.
З підробленим документом обвинувачений в лютому 2024 року намагався виїхати до Польщі через міжнародний пункт пропуску "Устилуг", але прикордонники побачили ознаки підробки документа і зупинили чоловіка.
Свою вину житель Харківщини визнав і просив суд розглянути справу у спрощеному порядку — без його присутності.
Суд врахував щире каяття обвинуваченого і призначив йому покарання у вигляді штрафу. Чоловік має сплатити 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень.
Довідково: підроблення документів, печаток, штампів та бланків передбачає покарання у вигляді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на 2 роки.
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Як зазначили у вироку суду, бланк пенсійного посвідчення чоловік завантажив у інтернеті, у графічному редакторі вніс туди свої особисті дані та фото, пише Суспільне.
З підробленим документом обвинувачений в лютому 2024 року намагався виїхати до Польщі через міжнародний пункт пропуску "Устилуг", але прикордонники побачили ознаки підробки документа і зупинили чоловіка.
Свою вину житель Харківщини визнав і просив суд розглянути справу у спрощеному порядку — без його присутності.
Суд врахував щире каяття обвинуваченого і призначив йому покарання у вигляді штрафу. Чоловік має сплатити 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень.
Довідково: підроблення документів, печаток, штампів та бланків передбачає покарання у вигляді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на 2 роки.
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