Зеленський прибув до Великої Британії: його зустрів Залужний
Сьогодні, 12:47
Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії на саміт Європейської політичної спільноти. Після його прильоту до країни його зустрів посол України та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережах, пише Громадське.
За словами глави держави, у Великій Британії на нього чекають двосторонні зустрічі із партнерами та підписання нових безпекових угод. Зеленський має зустрітися з королем Чарльзом ІІІ, прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями, керівниками оборонних компаній.
«Підпишемо міжурядову угоду про підтримку українського ОПК, обговоримо майбутню оборонну співпрацю та розширення наших можливостей захисту», — анонсував президент України.
Як писав раніше Guardian, ця поїздка стане можливістю для Зеленського зустрітися з представниками новообраного лейбористського уряду. Новий британський премʼєр-міністр Кір Стармер, як той, хто приймає засідання, виступить на його відкритті. Очікується, що він підкреслить прихильність його держави до України, а також до перезавантаження відносин з ЄС після Brexit.
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Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережах, пише Громадське.
За словами глави держави, у Великій Британії на нього чекають двосторонні зустрічі із партнерами та підписання нових безпекових угод. Зеленський має зустрітися з королем Чарльзом ІІІ, прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями, керівниками оборонних компаній.
«Підпишемо міжурядову угоду про підтримку українського ОПК, обговоримо майбутню оборонну співпрацю та розширення наших можливостей захисту», — анонсував президент України.
Як писав раніше Guardian, ця поїздка стане можливістю для Зеленського зустрітися з представниками новообраного лейбористського уряду. Новий британський премʼєр-міністр Кір Стармер, як той, хто приймає засідання, виступить на його відкритті. Очікується, що він підкреслить прихильність його держави до України, а також до перезавантаження відносин з ЄС після Brexit.
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