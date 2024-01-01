Зеленський прибув до Великої Британії: його зустрів Залужний

Володимир Зеленський прибув до Великої Британії на саміт Європейської політичної спільноти. Після його прильоту до країни його зустрів посол України та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.



Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережах, пише



За словами глави держави, у Великій Британії на нього чекають двосторонні зустрічі із партнерами та підписання нових безпекових угод. Зеленський має зустрітися з королем Чарльзом ІІІ, прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями, керівниками оборонних компаній.



«Підпишемо міжурядову угоду про підтримку українського ОПК, обговоримо майбутню оборонну співпрацю та розширення наших можливостей захисту», — анонсував президент України.



Як писав раніше Guardian, ця поїздка стане можливістю для Зеленського зустрітися з представниками новообраного лейбористського уряду. Новий британський премʼєр-міністр Кір Стармер, як той, хто приймає засідання, виступить на його відкритті. Очікується, що він підкреслить прихильність його держави до України, а також до перезавантаження відносин з ЄС після Brexit.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниприбув до Великої Британії на саміт Європейської політичної спільноти. Після його прильоту до країни його зустрів посол України та колишній головнокомандувач ЗСУПро це він повідомив на своїй сторінці в соцмережах, пише Громадське За словами глави держави, у Великій Британії на нього чекають двосторонні зустрічі із партнерами та підписання нових безпекових угод. Зеленський має зустрітися з королем Чарльзом ІІІ, прем'єр-міністром, урядовцями, керівниками оборонних компаній.«Підпишемо міжурядову угоду про підтримку українського ОПК, обговоримо майбутню оборонну співпрацю та розширення наших можливостей захисту», — анонсував президент України.Як писав раніше Guardian, ця поїздка стане можливістю для Зеленського зустрітися з представниками новообраного лейбористського уряду. Новий британський премʼєр-міністр Кір Стармер, як той, хто приймає засідання, виступить на його відкритті. Очікується, що він підкреслить прихильність його держави до України, а також до перезавантаження відносин з ЄС після Brexit.

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