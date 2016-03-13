Рада ухвалила законопроєкт про підвищення акцизу на пальне





Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, пише



За це рішення проголосував 231 депутат. Також депутати підтримали правку №267, що передбачає підвищення акцизу на газ.



У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що його мета — погодження законодавства України з нормами законодавства ЄС задля виконання Угоди про асоціацію з метою встановлення на рівні національного законодавства ідентичних ставок акцизного податку, передбачених Директивою ЄС.



Автори закону вважають, що його реалізація сприятиме збільшенню бюджетних надходжень. Згідно із законопроєктом, уряд планує до 2028 року підвищити ставки акцизного податку на бензини до 359 євро за 1000 літрів, на дизельне пальне — до 330 євро за 1000 літрів, на скраплений газ — до 277 євро за 1000 літрів.



Очікується, що в разі ухвалення законопроєкту до державного бюджету у другому півріччі 2024-го щомісяця надходитиме по 1 604,72 млн гривень.



За словами Гончаренка, акцизи запрацюють вже з 1 вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на пальне.Про це повідомили народні депутатита, пише Громадське За це рішення проголосував 231 депутат. Також депутати підтримали правку №267, що передбачає підвищення акцизу на газ.У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що його мета — погодження законодавства України з нормами законодавства ЄС задля виконання Угоди про асоціацію з метою встановлення на рівні національного законодавства ідентичних ставок акцизного податку, передбачених Директивою ЄС.Автори закону вважають, що його реалізація сприятиме збільшенню бюджетних надходжень. Згідно із законопроєктом, уряд планує до 2028 року підвищити ставки акцизного податку на бензини до 359 євро за 1000 літрів, на дизельне пальне — до 330 євро за 1000 літрів, на скраплений газ — до 277 євро за 1000 літрів.Очікується, що в разі ухвалення законопроєкту до державного бюджету у другому півріччі 2024-го щомісяця надходитиме по 1 604,72 млн гривень.За словами Гончаренка, акцизи запрацюють вже з 1 вересня.

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