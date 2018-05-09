У жителя Маневич виявили боєприпаси та наркотики





Про це йдеться на



Окрім цього, у чоловіка вилучили речовину, схожу на канабіс.



Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами і незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.



Нині вирішується питання про оголошення волинянину про підозру у вчиненні цих злочинів.



Йому загрожує до семи років позбавлення волі, досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 17 липня, під час проведення санкціонованого обшуку поліцейські вилучили у 38-річного жителя Маневич 185 набоїв калібру 5,45 мм, патрон калібру 7,62 мм, штик-ніж та приклад до автомата Калашникова.Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.Окрім цього, у чоловіка вилучили речовину, схожу на канабіс.Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами і незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.Нині вирішується питання про оголошення волинянину про підозру у вчиненні цих злочинів.Йому загрожує до семи років позбавлення волі, досудове розслідування триває.

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