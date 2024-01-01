Українські захисники знищили ще 1130 окупантів





Про це повідомив Генштаб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 563 640 (+1130) осіб,



- танків ‒ 8245 (+7) од,



- бойових броньованих машин ‒ 15883 (+12) од,



- артилерійських систем – 15465 (+54) од,



- РСЗВ – 1120 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 893 (+0) од,



- літаків – 361 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12274 (+50),



- крилаті ракети ‒ 2398 (+0),



- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,



- підводні човни ‒ 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 20833 (+92) од,



- спеціальна техніка ‒ 2593 (+7).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники знищили 1130 окупантів упродовж доби.Про це повідомив Генштаб.- особового складу ‒ близько 563 640 (+1130) осіб,- танків ‒ 8245 (+7) од,- бойових броньованих машин ‒ 15883 (+12) од,- артилерійських систем – 15465 (+54) од,- РСЗВ – 1120 (+0) од,- засоби ППО ‒ 893 (+0) од,- літаків – 361 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12274 (+50),- крилаті ракети ‒ 2398 (+0),- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,- підводні човни ‒ 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 20833 (+92) од,- спеціальна техніка ‒ 2593 (+7).

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