На Волині через розряд блискавки спалахнули 6 пожеж

За минулу добу вогнеборці Волині ліквідували 7 пожеж.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.17 липня о 21:24 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди у с. Воля Ковельського району. На місце виклику прибули рятувальники 19 ДПРЧ м.Ковель та МПО с. Доротище, які подали на гасіння 3 водяних ствола. Пожежу ліквідували о 22:43. Потерпілих немає. Причина пожежі: розряд блискавки.18 липня о 00:26 до надзвичайників надійшло повідомлення про загоряння житлового деревʼяного будинку в с . Северенівка Камінь-Каширського району. На місці виклику прибули вогнеборці 13 ДПРЧ м. Маневичі та МПО с. Чарторийськ, які на гасіння палаючого будинку подали 3 водяних ствола. Локалізувати пожежу вдалося о 01:10, а ліквідували о 2:36. Потерпілих немає. Причина пожежі: коротке замикання електромережі.О 2:52 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди у с. Мишів Володимирського району на місце виклику прибули бійці 18 ДПРЧ м. Нововолинськ, 5 ДПРЧ сел. Іваничі та МПО с. Бубнів, які на гасіння подали 2 водяних ствола.Ліквідували пожежу о 4:06. Потерпілих немає. Причина пожежі: розряд блискавки.О 4:19 до надзвичайників надійшло повідомлення про загоряння господарчої споруди в с. Городилець Ковельського району. На місце пожежі прибули вогнеборці 19 ДПРЧ та 4 ДПРЧ м. Ковель, які ліквідували загоряння о 5:31 двома водяним стволами. Потерпілих немає. Причина пожежі: розряд блискавки.О 05:00 на лінію порятунку 101 надійшло повідомлення про те що у с. Карпилівка Камінь-Каширського району вогнем охоплено господарську споруду. На виклику прибули бійці 8 ДПРЧ м. Камінь-Каширський та МПО с. Стобихівка, які подали на гасіння 3 водяних ствола.Локалізували пожежу о 5:44, а ліквідували 6:10. Потерпілих немає. Причина пожежі: розряд блискавки.О 5:18 до вогнеборців надійшло повідомлення про пожежу у с. Замостя Камінь-Каширського району. На місце виклику прибули рятувальники 13 ДПРЧ сел. Іваничі та МПО с. Карасине, які локалізували охоплену вогнем споруду о 6:27, а 7:50 її ліквідували. Потерпілих немає. Причина пожежі: розряд блискавки.О 5:29 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди у с. Серхів Камінь-Каширського району. На місце виклику відправилися вогнеборці 13 ДПРЧ сел. Маневичі та МПО с. Сойне. На гасіння рятувальники подали 3 водяних ствола.Локалізували пожежу о 6:23. Потерпілих немає. Причина пожежі: розряд блискавки.