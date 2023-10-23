На Волині велосипедист зіткнувся з автівкою: його госпіталізували

На Ківерцівщині поліція з’ясовує обставини ДТП, в якій постраждав велосипедист.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 17 липня, на автодорозі між селами Дерно та Пальче.68-річний житель Олицької громади, рухаючись велосипедом по другорядній дорозі, не надав переваги у русі та зіткнувся з автомобілем Audi під керуванням 30-річного жителя селища Цумань.Внаслідок зіткнення велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.Транспортні засоби поліцейські вилучили.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.