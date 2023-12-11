У Волинській інфекційній лікарні побільшало пацієнтів з кишковими інфекціями
Сьогодні, 10:50
Зі спекотною погодою зросла кількість пацієнтів Волинської обласної інфекційної лікарні, яких лікують від кишкових інфекцій. Більшість пацієнтів — діти.
Рівень захворюваності такий самий, як торік, розповіла Суспільному медична директорка закладу Ірина Капустіна.
З якими кишковими інфекціями перебувають у медзакладі
Станом на 17 липня у стаціонарі перебувають троє дорослих з кишковими розладами, а в дитячому відділенні — 29 пацієнтів.
Зі слів лікарки, звертаються в стаціонар ті, у кого висока температура, часті та рясні випорожнення. Семеро пацієнтів розповіли, що в них з’явилися прояви кишкової інфекції після того, як вони покупалися на водоймах поблизу Луцька.
"Найбільше це є Еширихія колі, протей. В трьох дітей підтверджено саме протей мірабіліс. Серйозних інфекцій, сальмонела, дизентерія – на даний час такого немає", — каже лікарка.
Симптоми гострих кишкових інфекцій, за яких потрібно звертатися до лікарні
сухість у роті та горлі;
підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;
переймоподібні болі в животі;
незначне сечовипускання або його відсутність.
Профілактика гострих кишкових інфекцій
дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки та продукти;
не споживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;
мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати;
не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.
Як уникнути кишкових інфекцій
купуйте продукти в санкціонованих місцях продажу чи офіційних торгових мережах;
мийте руки перед приготуванням та споживанням їжі;
мийте і дезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя для приготування їжі, дотримуйтесь чистоти на кухні;
ретельно просмажуйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, яйця і рибу;
доводьте страви до кипіння, щоб вони готувалися щонайменше за 70°С, не залишайте готову їжу за кімнатної температури довше, ніж на 2 години;
зберігайте харчові продукти, дотримуючись температурного режиму та термінів придатності, вказаних виробником;
використовуйте для приготування їжі якісну, очищену воду;
не вживайте консерви, особливо домашні, якщо в них здута кришка, змінився колір, запах або якщо ви не впевнені у їх якості;
в умовах тривалої відсутності електроенергії не вживайте харчові продукти, які довго зберігалися в холодильнику без електропостачання.
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Рівень захворюваності такий самий, як торік, розповіла Суспільному медична директорка закладу Ірина Капустіна.
З якими кишковими інфекціями перебувають у медзакладі
Станом на 17 липня у стаціонарі перебувають троє дорослих з кишковими розладами, а в дитячому відділенні — 29 пацієнтів.
Зі слів лікарки, звертаються в стаціонар ті, у кого висока температура, часті та рясні випорожнення. Семеро пацієнтів розповіли, що в них з’явилися прояви кишкової інфекції після того, як вони покупалися на водоймах поблизу Луцька.
"Найбільше це є Еширихія колі, протей. В трьох дітей підтверджено саме протей мірабіліс. Серйозних інфекцій, сальмонела, дизентерія – на даний час такого немає", — каже лікарка.
Симптоми гострих кишкових інфекцій, за яких потрібно звертатися до лікарні
сухість у роті та горлі;
підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;
переймоподібні болі в животі;
незначне сечовипускання або його відсутність.
Профілактика гострих кишкових інфекцій
дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки та продукти;
не споживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;
мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати;
не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.
Як уникнути кишкових інфекцій
купуйте продукти в санкціонованих місцях продажу чи офіційних торгових мережах;
мийте руки перед приготуванням та споживанням їжі;
мийте і дезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя для приготування їжі, дотримуйтесь чистоти на кухні;
ретельно просмажуйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, яйця і рибу;
доводьте страви до кипіння, щоб вони готувалися щонайменше за 70°С, не залишайте готову їжу за кімнатної температури довше, ніж на 2 години;
зберігайте харчові продукти, дотримуючись температурного режиму та термінів придатності, вказаних виробником;
використовуйте для приготування їжі якісну, очищену воду;
не вживайте консерви, особливо домашні, якщо в них здута кришка, змінився колір, запах або якщо ви не впевнені у їх якості;
в умовах тривалої відсутності електроенергії не вживайте харчові продукти, які довго зберігалися в холодильнику без електропостачання.
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