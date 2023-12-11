У Волинській інфекційній лікарні побільшало пацієнтів з кишковими інфекціями





Рівень захворюваності такий самий, як торік, розповіла Ірина Капустіна.



З якими кишковими інфекціями перебувають у медзакладі



Станом на 17 липня у стаціонарі перебувають троє дорослих з кишковими розладами, а в дитячому відділенні — 29 пацієнтів.



Зі слів лікарки, звертаються в стаціонар ті, у кого висока температура, часті та рясні випорожнення. Семеро пацієнтів розповіли, що в них з’явилися прояви кишкової інфекції після того, як вони покупалися на водоймах поблизу Луцька.



"Найбільше це є Еширихія колі, протей. В трьох дітей підтверджено саме протей мірабіліс. Серйозних інфекцій, сальмонела, дизентерія – на даний час такого немає", — каже лікарка.



Симптоми гострих кишкових інфекцій, за яких потрібно звертатися до лікарні



сухість у роті та горлі;



підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;



переймоподібні болі в животі;



незначне сечовипускання або його відсутність.



Профілактика гострих кишкових інфекцій



дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки та продукти;



не споживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;



мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати;



не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.



Як уникнути кишкових інфекцій



купуйте продукти в санкціонованих місцях продажу чи офіційних торгових мережах;



мийте руки перед приготуванням та споживанням їжі;



мийте і дезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя для приготування їжі, дотримуйтесь чистоти на кухні;



ретельно просмажуйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, яйця і рибу;



доводьте страви до кипіння, щоб вони готувалися щонайменше за 70°С, не залишайте готову їжу за кімнатної температури довше, ніж на 2 години;



зберігайте харчові продукти, дотримуючись температурного режиму та термінів придатності, вказаних виробником;



використовуйте для приготування їжі якісну, очищену воду;



не вживайте консерви, особливо домашні, якщо в них здута кришка, змінився колір, запах або якщо ви не впевнені у їх якості;



в умовах тривалої відсутності електроенергії не вживайте харчові продукти, які довго зберігалися в холодильнику без електропостачання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зі спекотною погодою зросла кількість пацієнтів Волинської обласної інфекційної лікарні, яких лікують від кишкових інфекцій. Більшість пацієнтів — діти.Рівень захворюваності такий самий, як торік, розповіла Суспільному медична директорка закладуСтаном на 17 липня у стаціонарі перебувають троє дорослих з кишковими розладами, а в дитячому відділенні — 29 пацієнтів.Зі слів лікарки, звертаються в стаціонар ті, у кого висока температура, часті та рясні випорожнення. Семеро пацієнтів розповіли, що в них з’явилися прояви кишкової інфекції після того, як вони покупалися на водоймах поблизу Луцька."Найбільше це є Еширихія колі, протей. В трьох дітей підтверджено саме протей мірабіліс. Серйозних інфекцій, сальмонела, дизентерія – на даний час такого немає", — каже лікарка.сухість у роті та горлі;підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;переймоподібні болі в животі;незначне сечовипускання або його відсутність.дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки та продукти;не споживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати;не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.купуйте продукти в санкціонованих місцях продажу чи офіційних торгових мережах;мийте руки перед приготуванням та споживанням їжі;мийте і дезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя для приготування їжі, дотримуйтесь чистоти на кухні;ретельно просмажуйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, яйця і рибу;доводьте страви до кипіння, щоб вони готувалися щонайменше за 70°С, не залишайте готову їжу за кімнатної температури довше, ніж на 2 години;зберігайте харчові продукти, дотримуючись температурного режиму та термінів придатності, вказаних виробником;використовуйте для приготування їжі якісну, очищену воду;не вживайте консерви, особливо домашні, якщо в них здута кришка, змінився колір, запах або якщо ви не впевнені у їх якості;в умовах тривалої відсутності електроенергії не вживайте харчові продукти, які довго зберігалися в холодильнику без електропостачання.

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