У Волинській інфекційній лікарні побільшало пацієнтів з кишковими інфекціями

У Волинській інфекційній лікарні побільшало пацієнтів з кишковими інфекціями
Зі спекотною погодою зросла кількість пацієнтів Волинської обласної інфекційної лікарні, яких лікують від кишкових інфекцій. Більшість пацієнтів — діти.

Рівень захворюваності такий самий, як торік, розповіла Суспільному медична директорка закладу Ірина Капустіна.

З якими кишковими інфекціями перебувають у медзакладі

Станом на 17 липня у стаціонарі перебувають троє дорослих з кишковими розладами, а в дитячому відділенні — 29 пацієнтів.

Зі слів лікарки, звертаються в стаціонар ті, у кого висока температура, часті та рясні випорожнення. Семеро пацієнтів розповіли, що в них з’явилися прояви кишкової інфекції після того, як вони покупалися на водоймах поблизу Луцька.

"Найбільше це є Еширихія колі, протей. В трьох дітей підтверджено саме протей мірабіліс. Серйозних інфекцій, сальмонела, дизентерія – на даний час такого немає", — каже лікарка.

Симптоми гострих кишкових інфекцій, за яких потрібно звертатися до лікарні

сухість у роті та горлі;

підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;

переймоподібні болі в животі;

незначне сечовипускання або його відсутність.

Профілактика гострих кишкових інфекцій

дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки та продукти;

не споживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;

мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати;

не нехтувати часом термічної обробки продуктів з м’яса та риби тощо.

Як уникнути кишкових інфекцій

купуйте продукти в санкціонованих місцях продажу чи офіційних торгових мережах;

мийте руки перед приготуванням та споживанням їжі;

мийте і дезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя для приготування їжі, дотримуйтесь чистоти на кухні;

ретельно просмажуйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, яйця і рибу;

доводьте страви до кипіння, щоб вони готувалися щонайменше за 70°С, не залишайте готову їжу за кімнатної температури довше, ніж на 2 години;

зберігайте харчові продукти, дотримуючись температурного режиму та термінів придатності, вказаних виробником;

використовуйте для приготування їжі якісну, очищену воду;

не вживайте консерви, особливо домашні, якщо в них здута кришка, змінився колір, запах або якщо ви не впевнені у їх якості;

в умовах тривалої відсутності електроенергії не вживайте харчові продукти, які довго зберігалися в холодильнику без електропостачання.

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Теги: Луцьк, інфекції, лікарня
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