Рада схвалила в першому читанні дозвіл корупціонерам «відкупитися» від покарання штрафом і компенсацією

Рада схвалила в першому читанні дозвіл корупціонерам «відкупитися» від покарання штрафом і компенсацією
Народні депутати проголосували в першому читанні за законопроєкт щодо угоди зі слідством у корупційних справах. За – 231 парламентар, повідомив Ярослав Железняк.

Про це пише LB.ua.

Законопроєкт схвалили за основу, попри ризики, на які вказувало НАБУ, САП та антикорупційний комітет. За словами нардепа, перше читання протягнула коаліція протягнула.

Сьогодні вранці НАБУ і САП оприлюднили свої зауваження до цього законопроєкту, зокрема наголосили на важливості зобов'язати злочинця, який іде на угоду зі слідством, викривати організатора схеми.

НАБУ і САП вважають, що застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням можливе винтково за одночасної наявності двох умов:

- викриття ним іншого організатора, якщо інформація щодо вчинення такою особою кримінального правопорушення буде підтверджена доказами повного або часткового (з урахуванням характеру та ступеня участі особи у вчиненні злочину) відшкодування завданого збитку або заподіяної шкоди (якщо такі збитки або шкода були завдані).

Нардепка Ірина Геращенко навела основні положення законопроєкту:

- Запровадження штрафів як додаткового покарання у корупційних справах при укладенні угоди про визнання винуватості.

- Можливість зменшення покарання при наданні підозрюваним корисної інформації або відшкодуванні збитків.

- Встановлення іспитового строку від двох до шести років у разі звільнення від покарання.

- Можливість укладення угод у справах, підслідних НАБУ, за умов відшкодування збитків.

- Погодження угод у важких та особливо тяжких злочинах з керівниками прокуратури.

- Внесення змін до угоди можливе до моменту видалення суду до нарадчої кімнати.

- Повторне звернення з угодою допускається одноразово після усунення причин відмови судом.

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Теги: корупційні справи, Верховна Рада, закон
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