Рада схвалила в першому читанні дозвіл корупціонерам «відкупитися» від покарання штрафом і компенсацією

Ярослав Железняк.



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Законопроєкт схвалили за основу, попри ризики, на які вказувало НАБУ, САП та антикорупційний комітет. За словами нардепа, перше читання протягнула коаліція протягнула.



Сьогодні вранці НАБУ і САП оприлюднили свої зауваження до цього законопроєкту, зокрема наголосили на важливості зобов'язати злочинця, який іде на угоду зі слідством, викривати організатора схеми.



НАБУ і САП вважають, що застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням можливе винтково за одночасної наявності двох умов:



- викриття ним іншого організатора, якщо інформація щодо вчинення такою особою кримінального правопорушення буде підтверджена доказами повного або часткового (з урахуванням характеру та ступеня участі особи у вчиненні злочину) відшкодування завданого збитку або заподіяної шкоди (якщо такі збитки або шкода були завдані).



Нардепка Ірина Геращенко навела основні положення законопроєкту:



- Запровадження штрафів як додаткового покарання у корупційних справах при укладенні угоди про визнання винуватості.



- Можливість зменшення покарання при наданні підозрюваним корисної інформації або відшкодуванні збитків.



- Встановлення іспитового строку від двох до шести років у разі звільнення від покарання.



- Можливість укладення угод у справах, підслідних НАБУ, за умов відшкодування збитків.



- Погодження угод у важких та особливо тяжких злочинах з керівниками прокуратури.



- Внесення змін до угоди можливе до моменту видалення суду до нарадчої кімнати.



- Повторне звернення з угодою допускається одноразово після усунення причин відмови судом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народні депутати проголосували в першому читанні за законопроєкт щодо угоди зі слідством у корупційних справах. За – 231 парламентар, повідомивПро це пише LB.ua Законопроєкт схвалили за основу, попри ризики, на які вказувало НАБУ, САП та антикорупційний комітет. За словами нардепа, перше читання протягнула коаліція протягнула.Сьогодні вранці НАБУ і САП оприлюднили свої зауваження до цього законопроєкту, зокрема наголосили на важливості зобов'язати злочинця, який іде на угоду зі слідством, викривати організатора схеми.- викриття ним іншого організатора, якщо інформація щодо вчинення такою особою кримінального правопорушення буде підтверджена доказами повного або часткового (з урахуванням характеру та ступеня участі особи у вчиненні злочину) відшкодування завданого збитку або заподіяної шкоди (якщо такі збитки або шкода були завдані).- Запровадження штрафів як додаткового покарання у корупційних справах при укладенні угоди про визнання винуватості.- Можливість зменшення покарання при наданні підозрюваним корисної інформації або відшкодуванні збитків.- Встановлення іспитового строку від двох до шести років у разі звільнення від покарання.- Можливість укладення угод у справах, підслідних НАБУ, за умов відшкодування збитків.- Погодження угод у важких та особливо тяжких злочинах з керівниками прокуратури.- Внесення змін до угоди можливе до моменту видалення суду до нарадчої кімнати.- Повторне звернення з угодою допускається одноразово після усунення причин відмови судом.

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