Захисники відійшли від Урожайного, – ОСУВ «Хортиця»





Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, пише



"Сили оборони через те, що ворог зруйнував в Урожайному майже все, відійшли на інші позиції.



Було ухвалено рішення. Для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців, які тримали там оборону.



Сам населений пункт також практично повністю знищений ворожими обстрілами. Позиції українських захисників були зруйновані, і тримати там особовий склад було загрозою для життя наших військових", - йдеться в повідомленні.



За словами речника, армія рф не рахується із втратами: "Для досягнення успіхів і якихось перемог у зруйнованих населених пунктах і селищах противник щодня несе чималі втрати. Вони тільки не одну сотню вбитими становлять, а результат - зруйнований населений пункт і навколо нього купа трупів російських солдатів, які вже не повернуться до своїх рідних додому".



Волошин додав, що українські військові контролюють ситуацію на тому напрямку.



14 липня, за даними аналітиків DeepState, стало відомо, що росіяни окупували селище Урожайне на Донеччині.



Сили оборони звільнили селище Урожайне в ході літнього контрнаступу на півдні Донецької області у 2023 році.



Урожайне відноситься до Великоновосілківської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області. Населений пункт перебував в окупації з березня 2022 року.

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