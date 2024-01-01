На Донеччині загинув Герой з Волині Микола Ковальчук

На Донеччині загинув Герой з Волині Микола Ковальчук
Шацька громада в скорботі: на війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець Ковальчук Микола Анатолійович, 22.05.1985 року народження, із села Піща.

Про це повідомили у громаді.

"Воїн захищав Україну в складі військової частини А 7369, мав звання штаб-сержанта. Загинув Микола Ковальчук 16 липня 2024 року на Донеччині.

В захисника в рідному селі залишилися дружина, двоє дітей і мама.

Низько схиляємо голови перед пам’яттю Героя, який віддав своє життя за Україну, та висловлюємо співчуття його рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про прибуття траурного кортежу в Шацьку громаду та час похорону повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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