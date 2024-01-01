На Донеччині загинув Герой з Волині Микола Ковальчук
Сьогодні, 15:34
Шацька громада в скорботі: на війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець Ковальчук Микола Анатолійович, 22.05.1985 року народження, із села Піща.
Про це повідомили у громаді.
"Воїн захищав Україну в складі військової частини А 7369, мав звання штаб-сержанта. Загинув Микола Ковальчук 16 липня 2024 року на Донеччині.
В захисника в рідному селі залишилися дружина, двоє дітей і мама.
Низько схиляємо голови перед пам’яттю Героя, який віддав своє життя за Україну, та висловлюємо співчуття його рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про прибуття траурного кортежу в Шацьку громаду та час похорону повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
"Воїн захищав Україну в складі військової частини А 7369, мав звання штаб-сержанта. Загинув Микола Ковальчук 16 липня 2024 року на Донеччині.
В захисника в рідному селі залишилися дружина, двоє дітей і мама.
Низько схиляємо голови перед пам’яттю Героя, який віддав своє життя за Україну, та висловлюємо співчуття його рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про прибуття траурного кортежу в Шацьку громаду та час похорону повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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