Зеленського закликають перевірити командування вісьмох бригад через «недбале ставлення» до життя бійців

Родини зниклих військових створили петицію до президента, у якій його закликають вжити заходів для забезпечення прозорості дій командування деяких військових бригад, бійці яких зникають та гинуть на фронті.Про це йдеться в тексті петиції на сайті президента, пише Громадське.Авторка петиції розповідає, що її близький зник під час виконання службових обовʼязків і їй про нього нічого не відомо. За її словами, ця проблема є «надзвичайно гострою на всіх напрямках фронту, де масово зникають військовослужбовці». Однак «особливо» це стосується 47 ОМБр, 110 ОМБр, 142 ОПБр, 68 ОЄБр, 27 РеАБр, 2 ОБр, 144 ОПБр, 31 ОМБр.У тексті звернення стверджують, що військових цих бригад відправляють на позиції без належної інформації та забезпечення, що значно підвищує ризик їхнього зникнення та загибелі. Крім того, мовляв, командування не надає родинам військових пояснень щодо обставин їхнього зникнення.«Військові не повинні гинути через недбалість та невідповідальне ставлення командування до їхнього життя!» — йдеться в петиції.Тож у ній вимагають забезпечити прозорість та регулярне інформування родин військових про їхнє місцеперебування та обставини зникнення, а також провести незалежне розслідування кожного випадку зникнення військових.Крім того, Зеленського просять вжити заходів для забезпечення бійців усім необхідним та їхньої належної підготовки. Ще одна вимога пов’язана з належною відповідальністю командування «за недбалість або неправильні рішення, які призводять до зникнення або загибелі військових».Зокрема, автори звернення хочуть, щоб у бригадах провели аудит та впровадили систему моніторингу дій командування та підрозділів для запобігання «випадкам недбалості та забезпечення відповідального управління».«Нам потрібна чесна і відкрита комунікація. Ми більше не можемо залишатися в невідомості щодо долі наших синів, чоловіків і братів. Ми розуміємо, що війна — це надзвичайно складна та небезпечна ситуація, але ми віримо, що наші близькі заслуговують повернутися додому живими!» — підсумували в тексті петиції.