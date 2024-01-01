19 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження заслужений тренер України, екстренер та президент луцької «Волині», президент Федерації футболу Волині Віталій Кварцяний.
Також день народження 19 липня у ексдепутата Луцької міської ради Наталії Бунди, ексдепутата Волинської обласної ради Петра Гайдучика та журналістки Злати Максимук (на фото).
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Антон, Валентин, Василь та Інокентій.
Бажаємо усім міцного здоров’я, успіхів у роботі та достатку.
2005 року у цей день освятили перший фундамент під будівництво заводу з виготовлення автомобільних кабельних мереж «Кромберг енд Шуберт».
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Також день народження 19 липня у ексдепутата Луцької міської ради Наталії Бунди, ексдепутата Волинської обласної ради Петра Гайдучика та журналістки Злати Максимук (на фото).
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Антон, Валентин, Василь та Інокентій.
Бажаємо усім міцного здоров’я, успіхів у роботі та достатку.
2005 року у цей день освятили перший фундамент під будівництво заводу з виготовлення автомобільних кабельних мереж «Кромберг енд Шуберт».
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