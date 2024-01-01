19 липня на Волині: гортаючи календар

19 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження заслужений тренер України, екстренер та президент луцької «Волині», президент Федерації футболу Волині Віталій Кварцяний.

Також день народження 19 липня у ексдепутата Луцької міської ради Наталії Бунди, ексдепутата Волинської обласної ради Петра Гайдучика та журналістки Злати Максимук (на фото).

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Антон, Валентин, Василь та Інокентій.

Бажаємо усім міцного здоров’я, успіхів у роботі та достатку.

2005 року у цей день освятили перший фундамент під будівництво заводу з виготовлення автомобільних кабельних мереж «Кромберг енд Шуберт».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині – семеро нових суддів
Сьогодні, 01:15
19 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Студенти-платники зможуть отримати гранти на навчання: як це зробити
18 липень, 23:19
Коли і де на Волині відключатимуть світло 19 липня
18 липень, 22:38
Ще одна волинянка виборола путівку на Олімпійські ігри
18 липень, 21:57
Схожі новини
На війні загинув прикордонник з Волині Сергій Корука На війні загинув прикордонник з Волині Сергій Корука
18 липень, 20:35
17 липня на Волині: гортаючи календар 17 липня на Волині: гортаючи календар
17 липень, 00:00
13 липня на на Волині: гортаючи календар 13 липня на на Волині: гортаючи календар
13 липень, 00:00
11 липня на Волині: гортаючи календар 11 липня на Волині: гортаючи календар
11 липень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині – семеро нових суддів
Сьогодні, 01:15
 0
19 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Студенти-платники зможуть отримати гранти на навчання: як це зробити
18 липень, 23:19
 0
Коли і де на Волині відключатимуть світло 19 липня
18 липень, 22:38
 0
Ще одна волинянка виборола путівку на Олімпійські ігри
18 липень, 21:57
 0
Медіа
відео
1/8