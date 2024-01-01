На Донеччині загинув воїн з Волині Василь Логвинюк





Про це повідомили на офіційних сторінках громади.



Захищаючи Україну від російських загарбників, героїчно загинув наш земляк, житель села Сошичне, Логвинюк Василь Іванович 01.08.1970 р. н. під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку.



Деталі прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагічна звістка знову надійшла із фронту у Сошичненську громаду.Про це повідомили на офіційних сторінках громади.Захищаючи Україну від російських загарбників, героїчно загинув наш земляк, житель села Сошичне,01.08.1970 р. н. під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку.Деталі прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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